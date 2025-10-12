El Dragón Tricéfalo llega a SOFA 2025 con arte, identidad y tradición del sur de Colombia

En su decimosexta edición, el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) sorprende al público con una de sus grandes novedades: el Dragón Tricéfalo, una imponente escultura que rinde homenaje al arte popular y a la tradición cultural del sur de Colombia.

La obra, creada por la artista nariñense Muss Insuasty, se ha convertido en uno de los principales atractivos del evento que reúne a más de 200.000 visitantes durante cinco días en Corferias.

Con 5 metros de largo, 4 de alto y 6 de ancho, y un peso aproximado de 500 kilos, el Dragón Tricéfalo, creado en la ciudad de Pasto, deslumbra por su monumentalidad y detalle, el creador de la obra es Muss Insuasty, de 25 años, es maestro en Artes Visuales de la Universidad de Nariño y actualmente se desempeña como artista y escultor del Carnaval de Negros y Blancos. El creador celebra con orgullo su participación en el evento, destacando que siempre soñó con formar parte de SOFA como expositor y que hoy lo hace con una de las obras más importantes de esta edición: el Dragón Tricéfalo de SOFA.

El dragón, que representa tres cabezas unidas en una sola figura, simboliza distintas emociones y personalidades: Draco, el dragón tierno; Bock, el dragón sereno; y Riot, el dragón agresivo. Su construcción tomó cerca de dos meses, desde la maqueta inicial hasta el ensamblaje final, e involucró a un equipo de artistas encabezado por varios maestros artesanos que aportaron en la construcción de la escultura y pintura). Elaborado en icopor tallado a mano, el dragón fue recubierto con papel encolado, masilla automotriz y pinturas acrílicas y en poliéster, selladas con barniz mate para asegurar resistencia y realce visual.

Más allá de su impresionante diseño, el Dragón Tricéfalo encarna la identidad cultural nariñense: “Queríamos incorporar elementos de nuestra herencia y del Carnaval de Negros y Blancos. En los brazaletes se puede ver el sol de los Pastos y petroglifos inspirados en símbolos ancestrales del departamento. Son detalles que hacen que, al observar la obra, uno pueda decir: “Esto es Pasto, esto es Nariño”, señaló Muss.

El traslado de la escultura desde Pasto hasta Bogotá también fue un reto logístico. Gracias a la experiencia previa de la artista en la creación de figuras para MA Estudios, donde realizaba matrices de personajes de Marvel y DC Comics, el transporte se realizó mediante un sistema de ensamblaje modular. “Es como un LEGO: se traen las piezas por separado y se arman en el lugar. Así fue más fácil transportarlo y garantizar que llegara en perfecto estado”, explica.

Para Insuasty, participar en SOFA 2025 representa un sueño cumplido y un paso decisivo en su carrera. “Esta obra no solo simboliza mi crecimiento como artista, sino también el orgullo, la creatividad y el alma de todo un territorio. En Pasto hacemos arte con identidad”, afirmó.

Con la llegada del Dragón Tricéfalo, SOFA 2025 reafirma su compromiso con la innovación y la diversidad cultural, ofreciendo al público capitalino una experiencia única que une fantasía, arte y tradición. Esta obra monumental no solo deslumbra por su técnica y tamaño, sino que también lleva al corazón de Bogotá el espíritu colorido y simbólico del Carnaval de Negros y Blancos, una de las expresiones más representativas del sur del país.

El Salón del Ocio y la Fantasía – SOFA, organizado por Corferias y Click On Design, se realizará hasta el próximo lunes 13 de agosto.