El camino para volver a encontrarnos

Colombia parece vivir nuevamente como una trinchera. No importa si hablamos de la guerra armada que aún no termina en muchas regiones de nuestro país, incluido el Huila, o de la guerra verbal que libramos todos los días en redes sociales, que incluso vemos en algunos medios y en conversaciones de esquina.

Nos hemos vuelto expertos en elegir bando y enemigos (a veces imaginarios), en convertir cualquier diferencia en una causa para la descalificación.

La sobremesa que antes unía a la familia o nos acercaba como colombianos hoy es un campo minado donde cualquier palabra detona banderas y consignas. Y mientras discutimos con pasión o con rabia, hay quienes desde arriba celebran que sigamos distraídos, ocupados en defender o atacar una versión del país que ellos mismos nos pusieron sobre la mesa.

La polarización se filtró en la manera en que vemos al otro, al vecino, al colega, incluso a la familia. Y lo más grave es que esto no es un accidente, es un combustible que como ya lo había mencionado, alimenta agendas y poderes.

Mientras seguimos peleando entre nosotros, las verdaderas urgencias del país, como la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, siguen allí, intactas, esperando solución.

Como colombianos somos muy unidos para el fútbol o la fiesta y eso no está mal, pero seamos sinceros, también somos buenos para repetir en coro muchas veces, lo que otros nos dictan, para pelear con entusiasmo sin detenernos a pensar si de verdad aquello que nos dicen y estamos repitiendo, es cierto. Nos hicieron creer que defender una idea es destruir a quien piensa distinto.

En la política y en la vida diaria, el respeto es fundamental, es la base para poder vivir juntos. Pensar distinto no debería alejarnos, sino darnos la oportunidad de escuchar, de entender qué mueve al otro y de abrir la mente a nuevas posibilidades.

Hoy, más que nunca, Colombia necesita que volvamos a construir sobre ideas, que busquemos puntos de encuentro, aunque no pensemos igual.

Solo así podremos tender los puentes que nos hacen tanta falta.

Por: Sebastián Camilo Durán Cortés
Exconcejal más joven del Huila
Abogado
