“El Cambio es en Primera”, famosa y polémica frase que en los últimos días nos ha recordado que la justicia en Colombia es selectiva y desde hace mucho tiempo dejó de ser imparcial y es que se mide con raseros diferentes dependiendo el personaje que aparentemente haya infringido la norma y como diría un pensador, la justicia es como las telarañas que atrapa los moscas, pero deja pasar los pájaros.

Es increíble como desesperadamente algunos medios de comunicación y los políticos tradicionales tratan de proyectar cortinas de humo que distorsionen la realidad de nuestro país, al darse cuenta que cada día se cae más esa máxima intimidatoria de que nos vamos a volver como Venezuela, cuando lo peligroso es que seamos siendo esta Colombia que la ultraderecha nos está haciendo vivir con tantas penurias y como caldo de cultivo para la apertura siniestra y cada vez más grave de las brechas entre clases sociales y claro, no quieren que seamos como la Cuba de Castro ni la Venezuela de Chávez, pero no les importa que cada día somos más la Chile de Pinochet o la Argentina de Videla.

Un empresario al que respeto muchísimo me sorprendió con una frase terrible que literalmente decía “si tu hijo es petrista, fracasaste como padre” y me dio más que ira, profunda tristeza de lo limitado de su pensamiento a este nivel y de lo egoísta con las generaciones futuras con una frase que invita a los padres a coartar el pensamiento político de sus hijos y justifica la imposición a ultranza de la ideología como si esta fuera tácitamente genética, con calma analice la frase y me sentí orgulloso de tener hijos petristas y mucho más con el júbilo del deber cumplido como padre, porque aunque es claro que mi trasegar de otrora en los partidos tradicionales y mi histórico acompañamiento a las causas de un partido de un color que no menciono, pero que abandoné por la pena de verlo desteñido y sin ideales claros, marcaron mi vida y la de mi familia, hoy por respeto a la democracia, por convicción de que el camino debe ser diferente y como muestra de respaldo a las ideas renovadoras me veo convencido, humilde y decidido en un pacto histórico por la renovación en Colombia y como no estar convencido de haber hecho bien mi trabajo como padre, si hoy mis hijos piensan y elijen libremente, si su sensibilidad social les permite ver más allá de sus comodidades y que de manera generosa, respetuosa y cordial hacen equipo sin odios ni rencores y que con altura se muestran rebeldes ante las injusticia y decididos a luchar por restablecer los derechos que a muchos les han arrebatado.

Las encuestas muestran una tendencia a la victoria del candidato de oposición al actual gobierno y no porque Colombia se haya vuelto de izquierda sino porque el pueblo se cansó de ser manipulado, explotado y burlado por las maquinarias de siempre… este es el momento en que los nadies, tienen la potestad de hacerse sentir y que de verdad seamos una potencia mundial de vida.

A manera de colofón, me permito reiterarle a quienes me han estado insultando, amenazando y advirtiendo por estar en un grupo diferente que hoy más que nunca estor convencido que “El Cambio es en Primera”.

—

Por: Carlos Andrés Facundo Ortega – andresfacundo@hotmail.com