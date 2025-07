El agro colombiano con IA

Hablar de agricultura en Colombia es hablar de historia, cultura, identidad, es recordar que somos un país con el privilegio de tener tierras fértiles, variedad climática y una ubicación geográfica estratégica.

Sin embargo, también es reconocer que gran parte de nuestro campo sigue operando con métodos tradicionales que, aunque han resistido el paso del tiempo, ya no son suficientes para enfrentar los desafíos actuales: cambio climático, escasez de agua, presión demográfica, exigencias del mercado global y pérdidas económicas por plagas o ineficiencias en los ciclos de producción.

En este escenario, la inteligencia artificial deja de ser un concepto lejano para convertirse en una necesidad urgente. No se trata de reemplazar al campesino ni de imponer tecnologías sin sentido, se trata de transformar el agro colombiano desde la raíz, con herramientas que lo hagan más eficiente, sostenible, rentable y resiliente.

La inteligencia artificial (IA) es hoy el aliado más potente que tiene el sector agrícola, su implementación bien estructurada permite monitorear en tiempo real variables críticas como la humedad del suelo, el estado de los cultivos, el comportamiento del clima, la presencia de plagas o enfermedades, la calidad del agua, el rendimiento por hectárea y hasta la predicción de cosechas.

Con algoritmos entrenados para aprender del entorno y tomar decisiones, los productores pueden anticiparse a eventos que antes generaban pérdidas millonarias. La IA no solo mejora la productividad, también reduce el desperdicio de recursos naturales, optimiza el uso de fertilizantes y pesticidas, disminuye la huella ambiental de la actividad agrícola y fortalece la seguridad alimentaria.

En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha comenzado a dar pasos concretos para impulsar la transformación digital del campo. Desde 2023, este ministerio lidera el Plan Nacional de Conectividad Rural, cuyo objetivo es cerrar la brecha digital en zonas alejadas del país, muchas de ellas con fuerte vocación agropecuaria.

A través de este plan se ha desplegado infraestructura para llevar internet a veredas, corregimientos y zonas rurales dispersas, facilitando el acceso de los campesinos a plataformas digitales, aplicaciones móviles, redes de información climática y servicios en línea. No puede haber agricultura inteligente sin conectividad; por eso este avance es clave. El MinTIC también viene desarrollando programas de capacitación para productores rurales, con enfoque en habilidades digitales básicas y uso de tecnologías emergentes.

Se han abierto convocatorias para que jóvenes rurales accedan a becas en áreas como programación, análisis de datos y desarrollo de soluciones basadas en IA. Formar capital humano es la base de cualquier revolución tecnológica sostenible.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la apuesta por la tecnología también es clara. Este ministerio ha impulsado, en conjunto con entidades del Sistema Nacional Ambiental, el desarrollo de sistemas de monitoreo ambiental automatizados que integran inteligencia artificial para evaluar la salud de los ecosistemas agrícolas.

Uno de los programas más relevantes es la red nacional de Monitoreo de Calidad del Agua, donde sensores conectados a plataformas inteligentes alertan sobre cambios en parámetros críticos para el riego agrícola, como pH, temperatura, turbidez o presencia de contaminantes.

Esta información permite tomar decisiones más informadas sobre el uso del recurso hídrico, evitando su sobreexplotación y previniendo conflictos por el acceso al agua. La IA también ha sido integrada en proyectos piloto de restauración de suelos degradados, mediante análisis predictivos que permiten identificar las técnicas más adecuadas para recuperar la fertilidad sin generar impactos negativos al medio ambiente.

El Ministerio también ha articulado esfuerzos con instituciones de investigación para mapear el uso del suelo agrícola con datos satelitales, procesados mediante algoritmos de aprendizaje automático. Esta información es fundamental para formular políticas públicas con enfoque territorial, diferenciadas según las condiciones de cada región.

Uno de los grandes retos para Colombia es que esta revolución tecnológica no se concentre en unas pocas zonas ni en manos de grandes empresas. La inteligencia artificial debe llegar a los pequeños productores, a las asociaciones campesinas que hacen parte fundamental de nuestro sistema agroalimentario.

Para lograrlo, se requiere voluntad política, articulación entre instituciones, acompañamiento técnico permanente y recursos que garanticen el acceso equitativo a estas herramientas. No basta con crear programas o plataformas, hay que asegurar que quienes viven del agro puedan usarlas, entenderlas y apropiarse de ellas como parte de su cotidianidad.

Es urgente que las gobernaciones y alcaldías rurales se alineen con esta visión, que se incluyan en los planes de desarrollo territorial estrategias de digitalización agrícola, inversión en tecnología, formación de talento local y apoyo a emprendimientos rurales basados en IA.

El campo no puede seguir dependiendo únicamente del esfuerzo individual del productor, necesita instituciones comprometidas con su transformación estructural. Los gremios agrícolas, las universidades, las cámaras de comercio y las organizaciones sociales también tienen un papel clave en este proceso. La articulación público-privada debe dejar de ser discurso y convertirse en práctica concreta.

La inteligencia artificial también puede aportar a uno de los mayores desafíos que enfrentamos: el cambio climático. Gracias a su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, permite modelar escenarios de riesgo, anticipar eventos extremos, diseñar sistemas de alerta temprana, proponer prácticas de adaptación basadas en evidencia y optimizar el uso de recursos escasos como el agua.

En una Colombia que ya sufre las consecuencias de sequías prolongadas, inundaciones inusuales, degradación de suelos y pérdida de biodiversidad, este tipo de herramientas son esenciales. La sostenibilidad del agro no se logra solo con buenas intenciones; requiere decisiones basadas en datos, acciones inmediatas y tecnologías que potencien la inteligencia humana.

Una de las experiencias más valiosas en Colombia ha sido el uso de IA en el cultivo de café. En departamentos como el Huila, Antioquia y Caldas, algunos productores ya implementan sensores que recogen información en tiempo real del suelo, el clima y las plantas. Esta información es procesada por algoritmos que orientan decisiones de fertilización, poda, cosecha y riego.

Así, se reduce el uso de agroquímicos, se mejora la calidad del grano y se aumenta la rentabilidad del productor. En el caso del arroz, también se han hecho pruebas exitosas con drones e inteligencia artificial para monitorear el crecimiento de las plantas y detectar enfermedades antes de que se propaguen. Estos son ejemplos concretos de que la tecnología no solo funciona, sino que transforma realidades cuando se implementa con enfoque local, participación activa de los agricultores y acompañamiento técnico.

Colombia no puede darse el lujo de ver pasar la cuarta revolución industrial como un espectador. Tenemos todo para liderar una transformación rural basada en la inteligencia artificial: talento humano, biodiversidad, diversidad climática, potencial agrícola y una generación de jóvenes rurales con ganas de innovar. Lo que falta es decisión política, inversión sostenida y visión de largo plazo. Esta no es una tarea de un solo gobierno, es un compromiso de nación.

La agricultura inteligente no es un lujo, es una estrategia de supervivencia, en ella convergen la ciencia, la tecnología, la innovación, la sostenibilidad y el futuro del país. Si logramos poner la inteligencia artificial al servicio del agro colombiano, no solo aumentaremos la productividad, también protegeremos nuestros recursos naturales, generaremos empleo digno en el campo, reduciremos la desigualdad rural y garantizaremos la seguridad alimentaria de las próximas generaciones.

El momento de actuar es ahora. La inteligencia artificial no reemplaza al campesino, lo empodera, no elimina el trabajo en el campo, lo transforma, no deshumaniza la agricultura, la hace más sabia, más estratégica y más sostenible.

—

Por: María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo

Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno

Universidad Externado de Colombia