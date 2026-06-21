El 79% de las personas valora más las experiencias presenciales y las tiendas en Colombia están reinventando el retail

Con 186,3 millones de compras digitales registradas en Colombia durante el primer trimestre de 2026, el reto para las tiendas físicas ya no es competir con internet, sino ofrecer experiencias que generen valor. Expertos de ESDESIGN explican por qué el modelo phygital está transformando el futuro del retail.

Mientras el comercio electrónico alcanza cifras récord en Colombia, las marcas descubren que el futuro del retail ya no está solo en vender más, sino en crear espacios capaces de conectar emocionalmente con consumidores que viven entre lo físico y lo digital.

Con más de 186 millones de transacciones digitales registradas en apenas tres meses y un 61% de consumidores que prefiere establecimientos con experiencias tecnológicas integradas, las tiendas físicas están evolucionando para ofrecer algo que va más allá de la compra. La experiencia se está convirtiendo en el nuevo diferencial competitivo del retail colombiano.

Las cifras respaldan esta transformación, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante el primer trimestre de 2026 se realizaron 186,35 millones de transacciones digitales en el país, el volumen más alto registrado para un primer trimestre desde que se tienen mediciones. El crecimiento fue del 22,2% frente al mismo periodo de 2025, confirmando que el canal digital ya forma parte de los hábitos cotidianos de compra de millones de colombianos.

Lejos de representar una amenaza para el comercio físico, este fenómeno está impulsando una nueva evolución del retail. Para ESDESIGN, Escuela Superior de Diseño de Barcelona, “las marcas ya no compiten únicamente por ubicación, precio o surtido. Hoy compiten por generar experiencias capaces de atraer, emocionar y fidelizar consumidores que alternan constantemente entre pantallas y espacios físicos”.

Esta tendencia ha dado lugar al concepto llamado phygital, una integración estratégica entre el mundo físico y el digital que está redefiniendo el diseño de tiendas, restaurantes, centros comerciales y espacios de atención al cliente. Pantallas interactivas, experiencias inmersivas, pagos inteligentes, personalización en tiempo real y tecnologías de realidad aumentada comienzan a formar parte de una nueva generación de espacios diseñados para ofrecer algo que internet no puede replicar por sí solo: una experiencia memorable.

El cambio también responde a una transformación en las expectativas de los consumidores, dado que, de acuerdo con el Índice de Conexión 2026 de Delta Air Lines, el 79% de los viajeros globales considera que vivir experiencias presenciales tiene hoy más valor en un contexto donde gran parte del contenido puede ser alterado o generado mediante inteligencia artificial. La autenticidad y la interacción humana vuelven a ganar protagonismo en la toma de decisiones.

La tecnología se está convirtiendo en una aliada clave para responder a esta demanda, un análisis internacional de BrandXR señala que las empresas que incorporan experiencias de realidad aumentada dentro de sus espacios comerciales han logrado incrementos de entre 20% y 40% en las tasas de conversión. Además, el 61% de los consumidores afirma preferir establecimientos que integren herramientas de realidad aumentada, mientras que el interés entre la Generación Z supera el 90%.

Para los expertos de ESDESIGN, este fenómeno demuestra que el diseño de espacios ya no puede entenderse únicamente desde la arquitectura o la funcionalidad. “Hoy se trata de construir experiencias completas donde la tecnología, la narrativa visual y la interacción del usuario convergen para fortalecer la relación entre las marcas y sus audiencias”.

Ciudades como Bogotá y Medellín ya comienzan a reflejar esta transformación. Centros comerciales, restaurantes y establecimientos de retail están incorporando cada vez más soluciones digitales para responder a consumidores que esperan inmediatez, personalización y experiencias más participativas. La visita a una tienda deja de ser una simple transacción para convertirse en una oportunidad de descubrimiento, interacción y conexión emocional.

Según ESDESIGN, el verdadero reto para las marcas colombianas no será competir contra el comercio electrónico, sino aprender a convivir con él. En un entorno donde comprar un producto está a solo un clic de distancia, los espacios físicos deberán ofrecer algo mucho más valioso: experiencias capaces de generar recuerdo, confianza y fidelidad.

La evolución del retail demuestra que el futuro del comercio no será completamente digital ni exclusivamente presencial. Será una combinación de ambos mundos, donde el diseño de experiencias se convertirá en uno de los principales factores de diferenciación y crecimiento para las empresas que quieran conectar con los consumidores del futuro.