El 60% de los colombianos vive en edificios y conjuntos: crece la necesidad de seguros para copropiedades

Un experto advierte que muchas administraciones aún cuentan únicamente con coberturas básicas, pese al aumento de situaciones como hurtos en parqueaderos, daños en infraestructura y afectaciones eléctricas en edificios y conjuntos residenciales

Vivir en conjuntos residenciales y edificios se ha convertido en la realidad cotidiana de millones de colombianos. De acuerdo con estimaciones de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), cerca del 60 % de la población del país habita actualmente bajo el régimen de propiedad horizontal, una tendencia que ha ganado fuerza especialmente en las grandes ciudades debido al crecimiento de la vivienda vertical.

Sin embargo, este crecimiento también ha traído nuevos desafíos para administraciones y residentes, debido al aumento de situaciones que generan gastos inesperados y afectan el funcionamiento diario de las copropiedades.

Aunque la Ley 675 de 2001 obliga a las copropiedades a contar con un seguro para proteger los bienes comunes, todavía existe desconocimiento sobre el alcance real de estas pólizas y sobre los riesgos que realmente deberían cubrir. En muchos casos, las administraciones cuentan únicamente con los amparos básicos exigidos por ley, dejando desprotegidos eventos cada vez más frecuentes en este tipo de inmuebles.

“Uno de los principales desafíos es que muchas personas aún asocian este seguro únicamente con incendios o terremotos, cuando hoy las copropiedades enfrentan riesgos mucho más amplios y cotidianos. Robos en parqueaderos, daños en zonas comunes, actos de vandalismo, fallas eléctricas o afectaciones en equipos esenciales del edificio como los ascensores pueden generar pérdidas económicas significativas. Cuando no se cuenta con una cobertura adecuada, estos costos terminan impactando directamente el bolsillo de los residentes”, afirma César Alberto Rodríguez Sepúlveda, vicepresidente de Siniestros y Operaciones de HDI Seguros Colombia.

Las cifras evidencian la relevancia que ha tomado este tema en el país. De acuerdo con la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), Bogotá concentra actualmente la mayor parte del valor asegurado en copropiedades, con $141 billones y 12.181 inmuebles cubiertos, equivalentes al 28 % del total nacional. Además, dentro de la capital, el segmento residencial reúne el 81,2 % de los riesgos asegurados.

Para el experto, el crecimiento urbano y la alta concentración de personas en propiedad horizontal han transformado las copropiedades en espacios con mayores responsabilidades operativas y financieras. El uso permanente de equipos e infraestructura, la administración de zonas comunes y la circulación constante de visitantes hacen que hoy un incidente pueda representar costos elevados para toda la comunidad.

En el caso de HDI Seguros Colombia, el seguro de copropiedades contempla un amparo básico obligatorio sobre incendio y peligros aliados, además de coberturas complementarias frente a riesgos como actos malintencionados de terceros, sustracción con o sin violencia, responsabilidad civil extracontractual, daños asociados a infraestructura y transporte de valores, entre otros.

A cierre de 2025, la compañía gestionó 700 siniestros relacionados con este seguro, por valor de $3.654 millones, lo que representó un alivio financiero para los copropietarios de dichos edificios, al evitar pagos adicionales en cuotas extraordinarias de administración y otros gastos imprevistos.