Ejército Nacional incautó más de 8.6 toneladas de Marihuana en el Huila

En una operación sin precedentes en los últimos cuatro años, tropas del Ejército Nacional incautaron 8683 kilogramos de marihuana y un kilogramo de clorhidrato de cocaína a la estructura criminal Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo, bajo el control delictivo de alias Iván Mordisco.
La operación militar fue ejecutada por soldados del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza y el Grupo Liviano de Caballería N.° 6, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, en la que decomisaron el cargamento que tenía como destino países del sur del continente.
El narcótico incautado al ser comercializado fuera del país, habría alcanzado un valor estimado de más de 11.000 millones de pesos (USD 2,7 millones aproximadamente), triplicando su precio frente al mercado interno colombiano.
La incautación representa la eliminación de más de 8 millones de dosis individuales de marihuana, evitando su circulación en redes internacionales de microtráfico.
El cargamento fue hallado oculto entre pacas de heno dentro de un camión tipo dobletroque, abandonado por su conductor al percatarse de los controles militares en la vereda Panorama, municipio de La Plata, Huila.
Según las investigaciones, el narcótico provenía del Cauca y sería movilizada a través de corredores del sur del país con destino final en Sudamérica.