Ejército incautó cargamento de marihuana en el eje vial Neiva – Palermo

Una operación militar obligó al abandono de una Toyota Prado, cargada con 198 kilogramos de marihuana, avaluados en 594 millones de pesos.

La Novena Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9, en coordinación con la Policía Metropolitana de Neiva y con el apoyo de la Alcaldía de Neiva, frustró una nueva maniobra delictiva del Bloque Central Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz.

Durante el desarrollo de un puesto de control y la aplicación del plan candado en la vía principal Neiva-Palermo, las tropas detectaron un vehículo sospechoso, una Toyota Prado 4×4, en la que se encontraron 198 kilogramos de marihuana, equivalentes a cerca de 198.000 dosis, con un valor aproximado de 594 millones de pesos en el mercado ilegal.

De acuerdo con información de inteligencia, el estupefaciente habría salido de zonas limítrofes con el departamento del Cauca con destino a centros urbanos del Huila, pero gracias a la constante presencia militar en las vías, este cometido no se logró, y derivó en que los ocupantes de la Toyota la dejaran abandonada.