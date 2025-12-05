Ecopetrol y Parex Resources firman nuevo acuerdo para exploración y producción en el Piedemonte

Las operaciones se desarrollarán en áreas de contratos existentes, en los departamentos de Boyacá y Casanare.

Ecopetrol y Parex Resources suscribieron un nuevo acuerdo para desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos en el área adicionada al Convenio de Exploración y Producción del Piedemonte Llanero.

Dicha extensión fue aprobada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a Ecopetrol el pasado mes de noviembre, bajo el compromiso de perforar un pozo en el marco del programa de evaluación en el área adicionada.

El pozo se denominado Floreña Hurón, se perforará al norte del campo Floreña, en el área adicionada al Convenio, con la expectativa de incrementar la oferta de gas natural al interior del país.

Este acuerdo ratifica la apuesta de Ecopetrol y Parex Resources en una alianza para continuar con la actividad exploratoria en la cuenca Piedemonte, una de las de mayor interés estratégico en la búsqueda de nuevas reservas de gas y crudo liviano en el país.

Según el plan de actividades, en 2026 las dos compañías comenzarán las obras civiles y la perforación del pozo Floreña Hurón, así como del pozo exploratorio Farallones, que hace parte del Convenio Farallones, al sur de la cuenca Piedemonte, cuyo acuerdo fue anunciado el año anterior y que recibió la aprobación de la ANH en el mes de agosto de 2025.