Ecopetrol y fundaciones aliadas llevaron alegría y esparcimiento a 50 adultos mayores en Neiva

La actividad contó con la participación de voluntarios de la Fundación GE, integrada por trabajadores de Ecopetrol, y de la Fundación Humanos para Humanos.

Una mañana de integración, música y sonrisas disfrutaron 50 adultos mayores del grupo Canitas Felices de Neiva, de la Fundación Humanos para Humanos, gracias a una jornada de voluntariado que combinó talento, esparcimiento y reconocimiento al legado de esta población.

El encuentro estuvo lleno de expresiones de vitalidad: los abuelos cantaron, bailaron y declamaron, demostrando que la experiencia y la alegría siguen vigentes cuando se comparten en comunidad. La jornada también incluyó un refrigerio y un pastel para celebrar los cumpleaños del mes, un gesto que reforzó el ambiente familiar y de cercanía.

La actividad contó con la participación de voluntarios de la Fundación GE, integrada por trabajadores de Ecopetrol, y de la Fundación Humanos para Humanos, quienes resaltaron la importancia de mantener activos a los adultos mayores a través de actividades lúdicas y recreativas.

“Estamos sacando un rato de nuestro tiempo y dando nuestro servicio como voluntarios con mucho amor, para agradecer y acompañar a los abuelos en un espacio de esparcimiento, reconociendo la sabiduría que nos han brindado durante tanto tiempo”, afirmó Henry Chavarro Gasca, profesional de gestión contractual de la jefatura de abastecimiento de Ecopetrol.

Los protagonistas de la jornada también compartieron su gratitud. “Feliz, me levanté con mucho ánimo, hice ejercicio, me organicé y me arreglé para asistir a esta reunión, porque estoy contenta de participar y compartir con mis compañeros”, dijo Hercilia Trujillo Salazar. A su turno, Judith Bermúdez señaló: “La estoy pasando muy bien, gracias a Dios y a las personas de la fundación que vinieron a celebrarnos este día tan especial. Somos un grupo alegre y nos hemos divertido muchísimo”.

Con estas iniciativas, Ecopetrol y sus aliados sociales fortalecen los lazos con la comunidad y promueven entornos saludables y activos para los adultos mayores, reafirmando el compromiso con el bienestar, la inclusión y el reconocimiento de quienes han aportado durante tantos años a la sociedad.