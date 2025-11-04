Ecopetrol y Alcaldía lideraron jornada Plogging en Yaguará, para promover deporte y cuidado ambiental

En el municipio de Yaguará se llevó a cabo la jornada “Plogging Yaguará 2025”, una actividad liderada por Ecopetrol en coordinación con la Administración Municipal y el apoyo de varias entidades del territorio.

La iniciativa, que integró actividad física con recolección de residuos, reunió a cerca de cien personas, entre habitantes y equipos de trabajo.

Durante el recorrido por diferentes sectores, se recolectaron cerca de 19,4 kilos de residuos, entre ellos llantas, chatarra, vidrio, plástico, papel–cartón, PVC, botellas PET y desechos ordinarios.

La jornada contó con el acompañamiento de TWM, Serviteins, Consorcio Confipetrol – Servicios Asociados, Transportes Masa, Petrocasinos, Grupo Montaña, la Liga de Levantamiento de Pesas, la Policía, el Ejército Nacional y un equipo periodístico del Huila, quienes aportaron insumos, logística y apoyo operativo.

Esta acción hace parte del trabajo que Ecopetrol adelanta para fortalecer la educación ambiental, promover prácticas responsables en el manejo de residuos y mantener un relacionamiento activo con las comunidades del área de influencia.