Ecopetrol protege la biodiversidad con 167 acuerdos voluntarios de conservación en el sur del país

• Más de $13 mil millones se han invertido en acciones de conservación y proyectos de uso sostenible como medidas de compensación ambiental e inversión forzosa de no menos del 1% en los departamentos de Huila, Tolima, Cauca, Putumayo y Cundinamarca.

Ecopetrol avanza de manera sostenida en su compromiso con la protección de los ecosistemas estratégicos del sur del país. Desde 2019 y hasta la fecha, ha suscrito 167 Acuerdos Voluntarios de Conservación (AVC) con comunidades rurales en el marco de las medidas de compensación ambiental y de inversión del 1%, una apuesta por la sostenibilidad y la corresponsabilidad con el territorio.

Gracias a estas acciones, hoy se protegen 112,78 hectáreas de áreas naturales en zonas clave de los departamentos de Cauca, Putumayo, Huila, Tolima y Cundinamarca, en articulación con las autoridades ambientales y entidades territoriales. Además de conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, estos acuerdos han contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias mediante acciones concretas en sus predios.

Entre los resultados alcanzados se encuentran la instalación de 87 estufas ecoeficientes, que han reducido la presión sobre los bosques y mejorado las condiciones de salud en los hogares; la siembra de 40,2 hectáreas de huertos dendroenergéticos que garantizan una fuente sostenible de leña, y la implementación de 82,51 hectáreas de sistemas agroforestales de mango, limón y cacao.

Asimismo, se han reforestado 16,63 hectáreas con especies nativas en predios vinculados a los acuerdos, reforzando la conectividad ecológica y la regeneración natural de los ecosistemas.

Como complemento, las comunidades han recibido capacitaciones en manejo integrado de plagas, enfermedades y buenas prácticas agrícolas, lo que ha fortalecido sus conocimientos y capacidades productivas de manera sostenible.

En total, Ecopetrol ha invertido más de $13 mil millones en esta estrategia: $5.680 millones a través de la inversión del 1% y $7.338 millones por concepto de compensaciones ambientales.

En el Huila, se destaca el proyecto de Alirio Galindo Trujillo, beneficiado de la vereda La Floresta del municipio de Yaguará, quien ha establecido junto a su familia un sistema agroforestal de plátano, cacao y especies forestales como nogal y ocobo, que ha ido incrementando con mango y aguacate.

“Aquí cuando comenzaron esto era un mejor dicho un peladero, que no se aguantaba nada y pues uno entre más días más viejo y el medio ambiente entre más días más duro y dijimos va a venir la reforestación y vamos a coger el programa. Ya está en estos momentos pues produciendo el cacao, plátano y se beneficia tanto a la esposa como los hijos y en estos momentos inclusive hasta los nietos y los vecinos”, señala satisfecho Galindo Trujillo.

Como parte de los nuevos desarrollos, Ecopetrol contempla implementar incentivos asociados a proyectos de meliponicultura y cosechas de agua, actualmente en evaluación por parte de las autoridades ambientales, reafirmando el compromiso de la compañía con la protección del capital natural y el bienestar de las comunidades.