Ecopetrol impulsa liderazgo y participación femenina en el Huila

Ecopetrol, en alianza con el Ministerio del Interior, llevó a cabo el foro “Construyendo Ciudadanía”, un espacio pensado para reunir a mujeres de distintos sectores del Huila y conversar sobre su papel en la vida comunitaria, social y política.

La jornada permitió compartir historias, experiencias y reflexiones que, aunque muy distintas entre sí, coincidieron en un punto: el liderazgo femenino está creciendo y se está haciendo sentir en los territorios.

Al encuentro asistieron cerca de 60 mujeres, entre docentes, presidentas de Juntas de Acción Comunal, lideresas de comunas, representantes de fundaciones, edilesas, integrantes de redes de apoyo en torno a la púrpura y profesionales de empresas contratistas, un grupo diverso de mujeres que desde sus roles aportan a la organización y fortalecimiento de las comunidades.

Uno de los momentos centrales del foro fue la intervención de Lyda Pérez, jefa de Producción de Ecopetrol, quien compartió una charla sobre liderazgo femenino desde su propia experiencia, invitando a las asistentes a reflexionar en los múltiples roles que asumen las mujeres y en la importancia de reconocer el valor de su voz.

El evento también incluyó un panel conformado por la docente Jakeline Ramírez, Paola Barbosa, presidenta de la vereda Venadito, y Kelly Otálora, ingeniera de petróleos y funcionaria de Ecopetrol. Durante la conversación, abordaron el significado de participar, las razones que las llevaron a asumir roles de liderazgo y los desafíos que enfrentan en escenarios donde aún persisten barreras para las mujeres. Además, compartieron las habilidades que consideran esenciales para negociar y tomar decisiones con confianza.

Este espacio evidenció los retos, avances y la disposición de las mujeres a seguir construyendo territorio, representando a sus comunidades y fortaleciendo su participación.

Con estas acciones, Ecopetrol reafirma su compromiso de promover espacios de diálogo y formación, con el propósito de impulsar el liderazgo femenino y aportar al desarrollo social y comunitario en las zonas donde opera.