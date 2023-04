Dos días de conciertos con lo mejor del folclor de Colombia y de Estados Unidos, en el Top Show Colombo Folk Edition 2023

Sábados 13 y 27 de mayo en Bogotá, Teatro El Ensueño y Media Torta

El Top Show Colombo Folk Edition 2023 llega a su tercera edición con dos días de conciertos gratuitos en Bogotá : sábado 13 de mayo en el Teatro El Ensueño ( Transversal 70D No. 60 – 90 Sur, 2:00 p.m.), y sábado 27 de mayo en el Teatro Al Aire Libre La Media Torta (Calle 18 N°1-05 este, 12:00 m.).

El Centro Colombo Americano de Bogotá, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, y en alianza con IDARTES, en cumplimiento de su propósito de fortalecer la cultura local y generar intercambios artísticos entre Colombia y Estados Unidos presenta Top Show Colombo Folk Edition 2023 con dos días de conciertos gratuitos en Bogotá: sábado 13 de mayo en el Teatro El Ensueño (2:00 p.m.), y sábado 27 de mayo (12:00 m.) en el Teatro Al Aire Libre La Media Torta.

“La tercera versión del Festival Top Show Colombo destaca la riqueza de la diversidad musical de Colombia y de Estados Unidos con sonidos del Putumayo a Cartagena, del Caribe al Pacífico, de Santander a los Llanos Orientales complementados con blues y tap dance. Este es un festival descentralizado y comprometido con el enriquecimiento y el desarrollo de las carreras de los músicos y bandas emergentes de cualquier lugar del país. Este año traemos músicas de identidad y de apropiación representadas por 3 agrupaciones provenientes de San Basilio de Palenque (Estrellas del Caribe); Sibundoy, Putumayo (Agrupación Alpa Runa) y Guapi, Cauca (Sonar del Río), agrupaciones que fueron elegidas tras una convocatoria abierta en la que participaron 213 artistas provenientes tanto de Bogotá como de 16 departamentos de Colombia. 25 mil personas votaron por su banda favorita”, afirma Maricela Vélez, directora cultural del Centro Colombo Americano de Bogotá.

Los artistas invitados de Estados Unidos irán a Pereira, Manizales y Bucaramanga para talleres y conversatorios.

Los participantes de la convocatoria del Top Show Colombo Folk Edition 2023 que no fueron elegidos para los conciertos del mes de mayo, tendrán, por su calidad artística, la posibilidad de ser invitados al Top Show Colombo Extendido, un concierto que se realizará durante el segundo semestre del año en Bogotá.

El Top Show Colombo es otro de los proyectos con las cuales el Centro Colombo Americano de Bogotá cumple con su misión de empoderar a los colombianos con la fuerza transformadora del bilingüismo, a través del intercambio cultural entre ambos países. https://topshowcolombo.com.co/

Sábado 13 de mayo, 4:00 p.m. Concierto Teatro el Ensueño, Transversal 70 D # 60 – 90 Sur, entrada gratuita hasta completar aforo. Apertura puertas: 3:00 p.m. Artistas: Electrochonta; Edson Velandia y Adriana Lizcano; La Comadre; Agrupación Alpa Runa; Sonar del Río. Apertura de puertas: 3:00 p.m.

Electrochonta La marimba del Pacífico colombiano encierra la magia y el encanto de la cultura africana por lo que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La marimba de chonta, la misma que tomó vida en tiempos de la esclavitud, al llegar a la ciudad se rodeó de los nuevos sonidos para dar origen a Electrochonta, banda que integra el currulao, el aguabajo y el bambazú. Gustavo Escobar es el fundador y director de la banda que recorre ya los escenarios del mundo con un estilo étnico, innovador y moderno. Instagram: @electrochonta Canal de YouTube: www.youtube.com/@electrochontaoficial2331

Edson Velandia y Adriana Lizcano. Edson Velandia, músico piedecuestano. Ha publicado docena y media de discos como solista y con su banda La tigra. Autor de tres libros: Cancionero rasqa (Cinechichera, Volcán Ediciones y Festina Lente Discos), Montañero (Cinechichera) y Cuatro flechas (Cinechichera, Imprenta Comunera). Su autodenominado género musical Rasqa incluye también la realización de piezas audiovisuales como Algoritmo y obras de teatro como la ópera La bacinilla de peltre. Cofundador de La bellecera, la biblioteca púbica de Piedecuesta y del Festival de la tigra también en su pueblo natal. Instagram: @edson.velandia . Canal de YouTube: www.youtube.com/@edsonvelandia4997 Adriana Lizcano, cantora y abogada nacida en Piedecuesta, Santander. Cofundadora de la batucada Guaricha y del Festival de la tigra, voz líder de Las Ahuyamas y correalizadora y coproductora de los audiovisuales Palabra de Dios, Jacobo, Condón, Orgasmo y Maniquí. Escritora de la novela La primavera de Mayo. Instagram: @adriana_lizcano_suarez www.youtube.com/@edsonvelandia4997

La Comadre Colectivo de mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado de diversas regiones del país. Ellas encuentran en la música y en el teatro una manera de plasmar sus vivencias y trabajar por la memoria y la construcción de paz en Colombia. Representan a la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia “La COMADRE”, de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados AFRODES. Instagram: @lacomadre.afrodes Canal de YouTube: www.youtube.com/@lacomadreterritorio5336

Agrupación Alpa Runa (Sibundoy, Putumayo) Esta agrupación, conformada por jóvenes músicos de los pueblos indígenas Inga y Kamëntsa del Valle de Sibundoy, fue creada en el año 2016 con el objetivo de preservar la herencia de las sociedades milenarias a través de la cultura oral. Alpa Runa tiene especial interés en que los niños, las niñas y los jóvenes de su cultura desarrollen el amor y la apropiación cultural para que el legado de sus ancestros trascienda de generación en generación en virtud de preservar el patrimonio Inga-Kamëntsa. Violín, bandolín y voz: Tania Jinyan Juagibioy Agreda/ vientos: Diego Fabián Jacanamijoy/voz principal, vientos y guitarra: Agustín Jansasoy/Guitarra y charanga: Omar Darío Jacanamijoy/ Percusión: Juan Esteban Juagibioy/ Guitarra y charango: Haldo Fernando Juagibioy Jamioy/ Voz principal, compositor y director de Alpa Runa: Indi Duban Tandioy Timaran. Canal de YouTube: www.youtube.com/@agrupacionalparuna3360

Sonar del Río (Guapi, Cauca) Jóvenes músicos y cantaores afrocolombianos de diversos municipios del Pacífico colombiano: Guapi, Iscuandé, Guachené y Cali que promueven las culturas y sonoridades de sus comunidades para preservar el legado musical y patrimonial de sus territorios: Cauca, Nariño y Valle. Fundada en el año 2010, esta agrupación está convencida de que “la música tradicional es vital en la configuración histórico cultural de las comunidades negras, las que no habitan sus territorios de nacimiento y viven en contextos de ciudad”. Los 10 músicos que integran Sonar del Río viven en Cali, por lo que consideran aún más relevante mantener vivas las músicas tradicionales de sus comunidades para habitar la ciudad desde sus identidades y evitar la hegemonía cultural que impone la lógica urbana. Bombo: Ciro Silva Grueso/ Marimba: Cristian Javier Mina Mora/Cununo: José Guillermo Teherán Aldana/ Cununo: Jhon Edison García Sánchez/ Bombo: Luis Enrique Quiñones Estupiñán/ Marimba: Edwin Mauricio Ruiz Segura/ Cantor: Carlos Eudoxio Campaz Montaño/ Cantora: Yanny Paola Ponce Rentería/ Cantora: Clara Liceth Zapata González/ Dirección musical: Camila Díaz Escobar. Canal de YouTube: www.youtube.com/@sonardelrio3142

Sábado 27 de mayo, 12:00 m a 7:00 p.m. Concierto Teatro Al Aire Libre La Media Torta, Calle 18 # 1-05, entrada gratuita. Pet friendly. Artistas: Cholo Valderrama; Systema Solar; Tommy Z (Estados Unidos); Max Pollak Trío (Estados Unidos); La Comadre y artista por confirmar.

Cholo Valderrama Wilson Orlando ‘’CHOLO’’ Valderrama Aguilar, compositor y cantante de música llanera, poeta y coplero por naturaleza. Cholo Valderrama nació en Sogamoso, Boyacá en 1951, y se crio en San Luis de Palenque, Casanare, en donde adopta el costumbrismo y la personalidad del llanero. Es uno de los más destacados cantautores de los llanos de Colombia y Venezuela con 40 años de carrera artística, más de 25 producciones discográficas y premios como el Grammy Latino de 2008 al mejor álbum folclórico con su trabajo Caballo. Ha sido invitado con su música a China, Rusia, Francia, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros países. Está nominado a tres Premios Nuestra Tierra en las categorías Mejor artista folclórico y mejor canción folclórica por sus colaboraciones con Carlos Vives y Clemente Mérida (Patria) y Las Añez (Señal del viento). Instagram: @cholovalderrama . Canal de YouTube: www.youtube.com/@cholovalderrama7619/

Systema Solar Colectivo músico y visual de la región Caribe de Colombia. Sus integrantes, provenientes de diversas latitudes territoriales y sonoras, han encontrado en las vibraciones afrocaribeñas un mar de posibilidades. El objetivo del colectivo es crear espectáculos músico visuales con su estilo propio que llaman “berbenáutika”, inspirándose en la tradición de los picós (sistemas de sonido) y la verbena (fiesta popular). La música de Systema Solar explora la cumbia, el fandango, la champeta, el bullerengue, mezclándolos con otros ritmos tales como hip hop, house, techno, break beats y scratching. Instagram: @systemasolar. Canal de YouTube: www.youtube.com/@SystemaSolar/

Tommy Z Guitarrista de blues y rock y presentador de radio en Buffalo, New York. Ha sido descrito como un «tesoro del blues«. Es un guitarrista basado en el blues eléctrico sobre el escenario, pero en el estudio compone música variada con influencias del blues, el jazz y el rock. Ha tenido la oportunidad de actuar o colaborar artistas como B.B. King , The Fabulous Thunderbirds, John Mayall, Ian Gillan (Deep Purple) y Peter Frampton, entre otros. Instagram: @guitartommyz https://tommyzband.com/

Max Pollak Trío. Liderado por el bailarín y cantante austriaco estadunidense Max Pollak y complementado por el bajista Alexis Cuadrado y el vibrafonista Felipe Fournier. Pollak utiliza en sus actuaciones: el cuerpo, las manos, los pies y la voz. Creó el «RumbaTap», un estilo que fusiona el tap dance de Estados Unidos con la música y las danzas afrocubanas. Ha compartido escenario con Los Muñequitos de Matanzas, Chucho Valdés y Paquito D’Rivera. Pollak también es cocreador del espectáculo de Broadway Carmen, to Havana and Back. Es profesor en el Sarah Lawrence College y en la Drew University en Madison, New Jersey. Instagram: @max1poll Canal de YouTube: Max Pollak www.youtube.com/@rumbatap http://mxpllk.com/

Estrellas del Caribe (San Basilio de Palenque) Esta agrupación creada y liderada por Leonel Torres hace más de 35 años en San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América, es pionera en el género conocido como Champeta Roots. Influenciada por el Picó y por las músicas africanas tradicionales, crearon ritmos propios en Colombia que fusionan las músicas ancestrales del Palenque, sus cantos e instrumentos tradicionales con sonidos modernos de África como el soukous, highlife, mbquanga, entre otros, en lengua criolla palenquera y en español. Para los especialistas en músicas africanas y su fusión, Estrellas del Caribe es el secreto mejor guardado del Caribe colombiano. Su presencia en La Media Torta será la oportunidad para que muchas personas conozcan su música y el patrimonio inmaterial que ésta recoge. Voz líder: Leonel Torres/Tambor alegre: Laureano Tejedor/Timbales: Franklin Tejedor/Marínbula: Rosalio Salgado/ Voz líder 2 y maracas: Juan Cañate/Tambora: Franklin Hernández. Canal de YouTube www.youtube.com/@estrellasdelcaribe-palenqu1904

Maricela Vélez

Directora Cultural del Centro Colombo Americano

Es museóloga de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Gerencia Cultural de la Universidad del Rosario.

Su experiencia laboral ha estado enfocada en la gerencia y gestión del sector cultural.

Se ha especializado en la planeación estratégica cultural de empresas privadas y en la obtención de recursos económicos y alianzas interinstitucionales.

En los últimos años ha estado enfocada en la Diplomacia Cultural a través de la formulación y ejecución de proyectos que promueven el intercambio entre Colombia y Estados Unidos , como festivales de música, ferias de artes, conciertos, exposiciones, simposios, entre otras experiencias artísticas. https://topshowcolombo.com.co/folk-edition/

