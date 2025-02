Discolmets en la «lupa» de Secretaría de Salud del Huila, principal distribuidora de medicamentos en la región

Tras varios meses de seguimiento y luego de comprobar que los procesos de mejoramiento no han sido aplicados exitosamente, las autoridades de la salud anuncian el inicio de procesos jurídicos contra Discolmets, la principal distribuidora de medicamos para las EPS que operan en el departamento del Huila, ante la incapacidad para prestar el servicio poniendo en riesgo la vida de los usuarios.

Discolmets la principal distribuidora de medicamentos en el departamento del Huila, está en la lupa de la Secretaría de Salud de la región y todo por cuenta de los serios problemas que fueron detectados en relación con la capacidad para proveer de medicamentos a los usuarios de las EPS que operan en esta sección del país.

Según Sergio Mauricio Zuñiga, titular de la cartera de salud en el Huila, esta entidad no ha logrado ser eficaz y eficiente en su tarea de ofrecer una atención oportuna, registra escasez y serias falencias al a hora de garantizar el acceso a los medicamentos de los usuarios de las EPS a las cuales les presta sus servicios.

“Discolmets viene incumpliendo con su labor. Esa es la conclusión que hemos obtenido luego de que nuestros profesionales adelantaran una serie de visitas a las instalaciones de esta empresa en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Gigante, Timana y San Agustín y tras escuchar con atención las reiteradas quejas de los usuarios que hemos documentado y recopilado. Hemos dado un tiempo prudencial para que adelantarán un proceso de mejoramiento en sus actividades, pero luego de varios intentos la conclusión es que no hay avances importantes y por ende el siguiente paso es ordenar la apertura de un proceso administrativo jurídico contra esta empresa”, dijo el Secretario de Salud del Huila.

Según el alto funcionario del Gobierno Departamental, Discolmets, es la empresa encargada de la distribución de medicamentos a más del 80 por ciento de la afilados a las EPS en esta sección del país, de ahí que se torna fundamental que se generen acciones enfocadas a lograr que se preste el mejor servicio a los usuarios de las EPS en el departamento del Huila.

“Esta empresa es la encargada de suministrar los medicamentos a los usuarios de las EPS Sanitas, Nueva EPS, Asmeth salud, quienes tienen más del 80 por ciento de la población del departamento del Huila afiliada, de ahí que es necesario establecer una solución en el menor tiempo posible. Los reclamos de la ciudadanía son justos, los hemos podido corroborar, la distribución y dispensación de medicamentos evidencia serias fallas. No cuentan con la capacidad instalada para atender la demanda de usuarios y tampoco los requerimientos de la EPS. Además cuentan con inventarios insuficientes y su capacidad de entrega domiciliaria es inoperante y nada eficiente. Tampoco cuentan con el personal suficiente para poder atender de la mejor manera el flujo de usuarios en los municipios donde cuentan con sus respectivas sedes”, explicó Sergio Mauricio Zuñiga, Secretario de Salud del Huila.

El funcionario del Gobierno Departamental dijo igualmente que la situación detectada a través de una tarea de inspección, vigilancia y control, ha sido socializada con las autoridades nacionales como el ministerio del ramo, así como la Supersalud entre otras, con quienes se viene trabajando de forma articulada para priorizar soluciones, ya que la falta de medicamentos ocasiona que muchos pacientes que los requieren pongan sus vidas en riesgo, producto de la falta de los mismos.

“Nos corresponde actuar. Ya hemos oficiado al nivel nacional de lo que está ocurriendo, porque no podemos poner en riesgo a los usuarios que requieren sus medicamentos. Nos han argumentado que en muchos casos no han contado con recursos para la compra de medicamentos porque les adeudan dineros o porque simplemente hay escasez de los mismos en el mercado. Lo que nosotros podemos decir es que son situaciones ajenas que deben ser resueltas, pero a los usuarios hay que responderles, no se les puede fallar. A esto se suma que cuentan con un ineficiente proceso de comunicación e información a sus usuarios, los ponen a hacer colas o a esperar por horas, para cuando llegan a la ventanilla decirles que no hay el medicamento, esos son problemas serios que les hemos dicho en las mesas técnicas que se han realizado y que es necesario resolver. Como no hay una reacción efectiva, pues nos corresponde como entidad que vela por las comunidades del departamento actuar y por eso nuestro departamento jurídico ya avanza en la tarea de aperturas un proceso administrativo de orden jurídico que estará acompañado por las autoridades nacionales”, dijo el secretario de Salud del departamento.

Finalmente, el funcionario manifestó que la entidad a su cargo, se mantiene atenta en la búsqueda de soluciones a los problemas que impactan la salud y el bienestar de las comunidades de esta región del país.