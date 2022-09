Digitalización de los recursos humanos y satisfacción laboral: las bases del éxito para las empresas

Los departamentos de recursos humanos de las empresas ya cuentan con muchas más herramientas con las que agilizar su labor y conseguir mejores resultados. La digitalización de sus herramientas de trabajo permite a estos equipos coordinarse mucho mejor, pero sobre todo obtener mucha más información sobre la empresa, sobre sus empleados, su rendimiento y hasta grado de satisfacción.

Este último punto es especialmente importante. Una empresa no es nada sin sus trabajadores, necesita que se encuentren a gusto en sus puestos de empleo, ya no solo a nivel de compañerismo o relación con los demás trabajadores, sino también por sus condiciones de trabajo, sus responsabilidades, sus bonificaciones… Por todo lo que define el puesto en el que se encuentran. Un buen equipo de recursos humanos debe conocer a la perfección el estado de sus trabajadores, y ahora lo tiene mucho más fácil.

La tecnología actual facilita el estudio del clima laboral en cualquier empresa

Como hemos mencionado, una de las principales prioridades de los equipos de recursos humanos es asegurarse de que toda la plantilla de la empresa se encuentra a gusto. No son pocos los casos que se han visto en los últimos años de empleados que, disgustados con sus puestos, se han marchado. Sobre todo desde 2020 hasta ahora, con movimientos como la gran renuncia de Estados Unidos. Los trabajadores cada vez valoran más su formación, su tiempo y su calidad de vida, y no les tiembla el pulso a la hora de irse de una compañía en la que no se sienten bien.

¿Y qué debe hacer el personal de RRHH para controlar esto? Ahora lo tiene más fácil, como decíamos, ya que dispone de numerosas herramientas digitales con las que estar al tanto de la situación real en la empresa. Además de tener acceso a numerosos informes con datos en tiempo real sobre rendimiento, productividad, horarios, control de asistencia, tipos de contrato e incluso nóminas, horas extras y demás, también pueden llevar a cabo encuestas con las que tener una visión clara del clima laboral.

La Encuesta de clima laboral no es algo especialmente novedoso, pero su implementación a través de software de gestión de recursos humanos sí que lo es. A través de este tipo de herramientas, pueden obtener la información que necesitan de los empleados y estos, a su vez, ofrecerla de forma totalmente anónima si lo desean. Así pueden ver qué falla y qué no, qué se debe fomentar y qué se debe frenar, afectando a empleados de todos los niveles, incluso directivos y jefes.

¿Qué encuestas se pueden hacer para analizar el clima laboral de una empresa?

No existe un único tipo de encuesta de clima laboral para trabajadores. En base a lo que se busque saber con ella, podemos encontrar por ejemplo las que se conocen como encuestas de pulso. Estas se centran en ver el grado de compromiso de los trabajadores con la empresa, recopilando feedback con el que ver cuáles son los puntos en los que flaquea la filosofía y metodología de la empresa para mejorarlos.

Soluciones digitales de RRHH como Sesame HR permiten llevar a cabo estas encuestas con suma facilidad, ofreciendo plataformas online con las que se ven resultados e informes totalmente precisos que ayudan a tomar decisiones con las que mejorar el clima de la empresa. Aunque, de nuevo, existe más de un tipo de encuesta para los empleados. Así, podemos ver también las de satisfacción y bienestar, de carácter más general, que ayudan a tener una radiografía completa del negocio y de su plantilla.

Ver si se sobrecarga con tareas, si los trabajadores se sienten escuchados, si están de acuerdo con sus horarios… Todo eso es lo que permiten saber estas encuestas. Luego podemos encontrar también las de políticas retributivas, centradas en ver si los empleados están a gusto con los sueldos que tienen o si, por el contrario, consideran que merecen más o incluso menos de lo que ganan por el trabajo que hacen.

Un mecanismo que mejora el rendimiento en la empresa

Todas estas encuestas son necesarias para conseguir un clima laboral positivo y constructivo. Cuando una empresa consigue cimentar algo así, no solo hace que sus empleados estén más contentos, también los motiva en su trabajo, lo que hace que la productividad aumente. De hecho, a la larga consigue hacer que la compañía atraiga a más talento, al saber que el clima de trabajo es bueno y que se valora lo que hacen.

Un negocio puede no solo crecer y ser mucho más eficiente, también puede acabar convirtiéndose en un reclamo para los mejores profesionales del sector. Todo va entrelazado, pero la satisfacción de los trabajadores sin duda ha demostrado ser un elemento clave para el buen funcionamiento de una empresa. Si ellos están contentos, se nota en los resultados, se nota en el crecimiento del negocio.