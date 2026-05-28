Detección temprana y redes de apoyo: la apuesta por fortalecer la salud mamaria en Colombia

Bajo #EstarParaEllas, Fundación Instituto Natura continúa fortaleciendo conversaciones y alianzas alrededor de la salud de las mujeres.

Según la Cuenta de Alto Costo (CAC), para 2025 se proyectó que en COL se diagnosticarían 17.971 nuevos casos de CM, lo que implicaría un aumento del 5,6% en comparación con 2022.

La Fundación Instituto Natura y Avon han comenzado a consolidar alianzas con organizaciones expertas y actores públicos para fortalecer las acciones de sensibilización y detección temprana en el país.

A través de productos con causa y su red de Consultoras de Belleza, Avon busca movilizar conversaciones cotidianas sobre la detección temprana del cáncer de mama.

En Colombia, el cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud de las mujeres. De acuerdo con la Cuenta de Alto Costo[1] (CAC), para 2025 se proyectó que en COL se diagnosticarían 17.971 nuevos casos de CM, lo que implicaría un aumento del 5,6% en comparación con 2022.

Este fenómeno se debe principalmente a una compleja interacción de componentes que influyen en el acceso equitativo al diagnóstico y al tratamiento temprano de la enfermedad, como la fortaleza y la capacidad de los sistemas de salud para proporcionar una atención eficaz a las mujeres que padecen de este tipo de cáncer.

En este contexto, Fundación Instituto Natura viene promoviendo espacios de sensibilización y conversaciones sobre la detección temprana del cáncer de mama a través de su estrategia de concientización, con la campaña #EstarParaEllas, buscando fortalecer el acceso a información sobre detección temprana y el autocuidado desde un enfoque cercano y cotidiano.

“La conversación sobre salud mamaria necesita ser permanente y cercana. Cuando una mujer tiene acceso a información clara, conoce su cuerpo y encuentra redes de acompañamiento, toma decisiones más oportunas sobre su salud. Ahí está una parte fundamental de la detección temprana: en transformar el cuidado en una conversación cotidiana y accesible”, afirmó Olga Sánchez, directora de Fundación Instituto Natura.

Como parte de este compromiso, Fundación Instituto Natura y Avon también han comenzado a consolidar nuevas alianzas con organizaciones expertas y actores públicos para seguir fortaleciendo las conversaciones y acciones alrededor de la detección temprana del cáncer de mama en Colombia, entendiendo que la articulación entre distintos sectores es clave para generar transformaciones sostenibles en la salud y bienestar de las mujeres.

Gran parte de este impacto es posible gracias a la red de consultoras de belleza de Natura y Avon en Colombia, quienes encuentran en la venta por relaciones una oportunidad para fortalecer su autonomía económica y, al mismo tiempo, acompañar conversaciones sobre bienestar, autocuidado y salud en sus comunidades.

“Cuando hablamos de nuestras consultoras, hablamos de más de 190.000 mujeres que transforman el cuidado en oportunidades. Nuestro modelo de negocio no se limita a la venta de productos, sino que busca generar bienestar integral, fortaleciendo sus capacidades y acompañándolas en su desarrollo personal y económico. Muchas de ellas también se convierten en referentes de cuidado y bienestar en sus comunidades, acercando conversaciones sobre autocuidado, salud y prevención a otras mujeres”, señaló Harrison Caldas, gerente de Talento Humano para el Mercado Andino de Natura.

Además de fortalecer alianzas institucionales, #EstarParaEllas también promueve acciones de sensibilización sobre salud mamaria a través de la red de Consultoras de Belleza de Avon y de productos con causa, cuyos recursos contribuyen a fortalecer iniciativas de acompañamiento y educación alrededor de la detección temprana.

Parte de este trabajo también busca acercar información útil y accesible para las mujeres, promoviendo, por ejemplo, la importancia de los controles periódicos, el examen clínico anual desde los 40 años y la mamografía cada dos años a partir de los 50. Porque fortalecer la conversación sobre salud mamaria también implica acompañar a más mujeres en sus decisiones de cuidado desde la cercanía, la información y las redes de apoyo cotidianas.

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[1] Cuenta de Alto Costo (CAC). Actualización del consenso basado en la evidencia: indicadores mínimos para la medición, evaluación y monitoreo de la gestión del riesgo de las mujeres con cáncer de mama en Colombia. Bogotá D.C., Colombia; 2025. Disponible en: https://cuentadealtocosto.org/wp-content/uploads/2025/04/actualizacion-del-consenso-de-cancer-de-mama-2025.pdf