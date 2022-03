Después de la muerte

¿Qué hay más allá de la muerte? Siempre me he hecho esta pregunta y tal vez usted también se lo ha preguntado en algún momento de su vida sin encontrar una respuesta concreta.

Es natural que le tengamos miedo a la muerte, pero más que a la muerte a lo que realmente le tenemos miedo es a lo desconocido, miedo a no saber o tener la certeza de que será de nosotros después de la vida.

La concepción de la muerte la determina el desarrollo social, cultural y/o religioso de cada ser humano, en algunas sociedades la muerte aun es tabú y esto hace que veamos la muerte como algo malo, como el fin de todo. Pero esto también puede ser el inicio de algo que mientras que estemos vivos jamás conoceremos…

Usted ¿Cómo asimila la muerte? Esta es una pregunta retadora que sin lugar a dudas lo pondrá a pensar… reconocer la muerte como parte de la misma vida es algo que he aprendido en México, país donde he residido los últimos años de mi vida, un país del cual me enamoré porque me ha ayudado a construirme y a madurar como persona…

Mi experiencia con la muerte ha ido más allá de lo cultural o religioso, y creo que esto es por estar un poco más familiarizado con ella y haber perdido el miedo gracias a la forma en como los mexicanos ven a la muerte y es aquí donde cito esta frase del famoso escritor y poeta mexicano Octavio Paz, la cual considero es la descripción más realista de la muerte: «El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida”

Suena paradójico, pero es lo más sensato que he leído acerca del tema y puedo dar fe de esa relación que existe entre los vivos y los muertos en México…

Ahora si hablemos de mi propia experiencia con la muerte, no es que haya estado en coma, o bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena para haber experimentado una relación cercana con la muerte. Solo han sido repetidos sueños profundos de los cuales casi que a conciencia no me hubiera gustado regresar…

En esos sueños he visto que no hay un lugar a donde ir, ni existe la más mínima posibilidad de un estado de conciencia, no hay un cielo o un infierno como lo señalan en este mundo terrenal algunas religiones…

No sé realmente como explicarlo, podría decir que cuando morimos pasamos a otro mundo donde hay todo, pero no hay nada, un mundo intangible que si pensamos desde la propia vida nunca sabremos si fuimos aire, tierra, agua, fuego, plantas, animales y menos personas. De este modo lo que se puede sentir o experimentar no se puede explicar, tanto que yo no hubiera querido despertar nunca, pero aquí estoy compartiendo esta experiencia personal.

Tal vez para usted como lector solo lo vea como simples sueños, pero para mí es muy significativo porque ya no le tengo miedo a esa parte de la vida, la muerte.

¿Cuál es su relación con la muerte? Tranquilos, entre más hablen de la muerte más rápido le perderán el miedo.

Hasta pronto.

—

Por: George Warholl – Twitter: @WarhollGeorge

E-Mail: georgewarholl@gmail.com

Comunicador & Productor Audiovisual – Especialista en Gestión Pública y Gobierno – Master en Administracíón Pública – Master en Educación Basada en Competencias.