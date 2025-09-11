Desarticulado en Neiva, el grupo delincuencial «Golden Black»

Seis personas fueron capturadas en Huila, Caquetá y Valle del Cauca.

En el marco de las operaciones de impacto orientadas a contrarrestar los delitos en todas sus modalidades, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, presentó los resultados obtenidos por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que permitieron la desarticulación del grupo delincuencial común organizado conocido como “Golden Black”.

“Impactamos de manera positiva en ese trabajo frontal que adelantamos contra la delincuencia. Esto también está relacionado con una de la estrategias de las medidas que implementamos para mejorar la seguridad y proteger a nuestra juventud. Esta organización venía instrumentalizando a nuestros jóvenes, por lo cual adoptamos medidas como el toque de queda en la Comuna 10”, afirmó el alcalde Germán Casagua Bonilla durante la rueda de prensa.

Las autoridades materializaron seis órdenes de captura en los municipios de Neiva (comunas 2 y 10), Tarqui (Huila), Florencia (Caquetá) y Cali (Valle del Cauca), golpeando de manera contundente la capacidad criminal de esta estructura, dedicada presuntamente a la venta de estupefacientes y a la disputa violenta por el control territorial en la comuna 10 de la capital huilense.

El teniente coronel Alex Muñoz, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Neiva, manifestó que la investigación se extendió durante dos años. “Ya se habían capturado 11 integrantes, y ahora seis más. Seguiremos trabajando hasta desarticular completamente estas organizaciones que delinquen en la ciudad”.

En el desarrollo operativo fueron capturadas seis personas conocidas con los alias de Faber (32 años), Daniel (31), Alexandra (39), Yuli (37), Marruco (37) y Chaux (22), quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

La investigación se desarrolló en dos fases. En la primera, realizada en marzo de 2024, fueron detenidas 11 personas por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Con esta segunda etapa se debilita de manera significativa a la estructura, vinculada a por lo menos seis hechos violentos ocurridos entre 2023 y 2025 en la Comuna 10, relacionados con homicidios, tentativas de homicidio y otros delitos conexos.

El éxito de la operación fue posible gracias al trabajo investigativo de los funcionarios de la SIJIN, quienes se desplazaron a los distintos departamentos donde se ejecutaron las capturas, en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

“Este resultado se presenta gracias a la sinergia interinstitucional entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Neiva, el Ejército Nacional y el liderazgo de la Alcaldía de Neiva. Estas capturas representan un gran alivio para nuestra ciudad, pero también una importante disminución que vamos a tener en la venta y consumo de estupefacientes, y la utilización de menores que venían siendo instrumentalizados por esta banda delincuencial denominada Golden Black”, concluyó el secretario de Gobierno, José Ferney Ducuara Castro.