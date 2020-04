Decomisados 255 kilos de pescado seco en mal estado, en Neiva

La Secretaría de Salud de Neiva decomisó 255 kilos de pescado seco y realizó el cierre de un establecimiento en Mercaneiva, por no cumplir con las normas sanitarias.

La Secretaría de Salud de Neiva a través de la Oficina de Salud Ambiental, en actividades de inspección, vigilancia y control en alimentos, y con el acompañamiento de la Policía Ambiental de Neiva, decomisó alrededor de 510 libras, unos 255 kilos, de pescado seco, que eran almacenados y posteriormente distribuidos en una bodega ubicada en Mercaneiva.

“El motivo del decomiso es porque el producto (pescado seco), no cumple con las características organolépticas para su venta, un producto que lo encontramos con humedad, moho y mal almacenado. De igual forma, el establecimiento donde era almacenado este producto se le aplicó la medida sanitaria de seguridad, lo que hace referencia a la clausura temporal total del lugar”, explicó Willington Marinez Ramírez, funcionario de la Secretaría de Salud de Neiva.

Dicho establecimiento no cumplía con las normas, ya que no contaba con un sistema de abastecimiento de agua potable, la estructura como pisos, paredes y techo, no son de material de fácil lavado y desinfección, así como el producto almacenado en la bodega se encontraba en malas condiciones.

Ante esto, se emplearon las dos medidas de cierre del lugar y decomiso del producto y se logró salvar alrededor de 300 familias, quienes podrían haberse intoxicado con estos pescados.

Seguirán los controles a establecimientos de alimentos

La Secretaría de Salud de Neiva, en coordinación con la Policía, continuará los controles a establecimientos de expendio de comidas, así como los restaurantes que ofrecen alimentos a domicilios.

“Vamos a continúa haciendo estos controles previos a la Semana Santa, de manera articulada con la Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente para verificar que los establecimientos estén cumpliendo con las normas determinadas”, comentó el Capitán Miguel Galiano, Policía Ambiental.

Por su parte, Carlos Eduardo Peñalosa, Técnico de la Secretaría de Salud, aclaró que las visitas están programadas a diferentes sectores de Neiva, “invitamos a la comunidad para que informe cualquier irregularidad, al igual que vamos a estar realizado visitas de inspección sanitaria y tomaremos las medida sanitarias de seguridad, con el fin de cuidar la salud de los neivanos”.

Es importante recordar que una vez se realiza el decomiso y cierre de establecimiento, se adelanta el proceso de destrucción final y se pasa un informe a jurídica para iniciar el proceso sancionatorio, que puede ser de hasta 10.000 Salarios Mínimos Legales Vigentes.