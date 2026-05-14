De Colombia a Centroamérica: el evento que abre nuevas rutas de expansión para startups nacionales

La inversión colombiana acumulada en ese país alcanza cerca de US$498 millones. Además, 21 empresas colombianas operan actualmente en Costa Rica y generan más de 6.500 empleos.

Del 18 al 23 de mayo, se realizará Costa Rica Tech Week 2026, el principal encuentro del ecosistema tecnológico e innovador de Centroamérica, con presencia confirmada de líderes de NVIDIA y Microsoft. Con más de 70 eventos programados y una asistencia estimada superior a las 4.000 personas, CRTW 2026 conectará startups con más de una docena de fondos de inversión regionales e internacionales en su edición más ambiciosa hasta la fecha.

El ecosistema emprendedor de Latam está en constante reconfiguración y Costa Rica está apostando fuerte por liderar esa conversación, consolidándose como la plataforma de referencia para la innovación, la tecnología y el emprendimiento de Centroamérica, y una puerta de entrada natural para cualquier actor global que quiera operar en la región.

De esa forma, el encuentro contará con paneles de alto nivel con ejecutivos de NVIDIA y Microsoft, junto con hackathons, concursos de pitch y espacios de networking. A esto se suma la participación de fondos de inversión provenientes de Estados Unidos, República Dominicana y El Salvador, además de family offices, inversionistas ángeles y una delegación de la Alianza Latinoamericana de Startups (ALAS), que asistirá por primera vez al evento.

En términos sectoriales, las industrias con mayor protagonismo serán inteligencia artificial, fintech y deep tech, áreas donde Costa Rica ha logrado posicionarse en una categoría distinta dentro de la región, impulsada por capacidades consolidadas en robótica, manufactura de alta precisión y dispositivos médicos.

“Costa Rica es el único miembro de la OCDE en toda la región centroamericana y el Caribe, con estabilidad institucional, alto nivel de talento y calidad de vida. Eso lo convierte en un punto natural para atraer inversión, talento y expansión de empresas tecnológicas”, afirma Nelson Irías, fundador y CEO de Costa Rica Tech Week.

Bajo este contexto, este evento se posiciona como una puerta de entrada estratégica a mercados como Colombia, que en los últimos años ha fortalecido significativamente su relación empresarial con Costa Rica. Según datos del Ministerio de Comercio de Colombia, el comercio bilateral superó los US$426 millones en 2023, mientras que la inversión colombiana acumulada en ese país alcanza cerca de US$498 millones. Además, 21 empresas colombianas operan actualmente en Costa Rica y generan más de 6.500 empleos, de acuerdo con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

“Este espacio abre oportunidades claras para el ecosistema emprendedor colombiano. Las startups del país cuentan con una ventaja importante: ya están acostumbradas a escalar y operar en distintos mercados. Costa Rica Tech Week les permite extender esa lógica hacia Centroamérica con mayor velocidad, identificar oportunidades de expansión, conectar con corporativos regionales y acceder a inversionistas que están activamente buscando diversificar su portafolio en la región. Asimismo, el evento les brinda la posibilidad de posicionarse en mercados donde aún no tienen una presencia consolidada, generando relaciones que pueden convertirse rápidamente en alianzas comerciales o estratégicas”, agregó Irías.

Finalmente, esta edición marcará hitos institucionales relevantes. La Promotora Costarricense de Innovación e Investigación eligió CRTW como escenario para el lanzamiento oficial de LeapCR, su plataforma nacional de innovación y emprendimiento. En paralelo, la fintech costarricense Onvo Pay realizará anuncios sobre su plataforma, mientras que también se dará a conocer el nacimiento de Costa Rica Angels, la nueva red de inversionistas ángeles de la región.

De esta forma, este espacio se presenta como una oportunidad concreta para que startups latinoamericanas accedan a capital regional e internacional, validen sus modelos de negocio en nuevos mercados y proyecten su expansión hacia Centroamérica.

Link de inscripción de eventos: https://luma.com/crtechweek