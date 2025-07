Damas que escriben magistralmente

Sensibilidad exquisita, sentimientos majestuosos, son los que poseen las damas, seres humanos virtuosos. Busco la mejor manera, de halagarlas finamente, expresando mi respeto, haciéndolo gentilmente. Lindas rosas del jardín, que adornan completamente, los espacios en que habitan, por su brillantez perenne. Capacidad sin fronteras, ni límites que hoy impida, que fulguren con gran fuerza, dando sentido a la vida.

Si existe un ser sobre la tierra que pueda hacer uso de las palabras y del lenguaje, haciendo de éstos la materia prima para erigir obras de arte, esas son las mujeres. Y podría citar un sinnúmero de escritoras y poetas, destacadísimas del siglo XX y lo que va del XXI, como son, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, Emily Dickinson, Gloria Fuertes, Piedad Bonnett, entre muchas más (la lista es larga), quienes plasmaron en papel verdaderas joyas de la literatura.

Quiero mencionar con gusto, a escritoras destacadas, de la tierra de Rivera, también de Waldina Dávila. Por ello hago especial reverencia a tan distinguidas damas, Ana Patricia Collazos, Clara Sofía Díaz, Alba Leonor Chaux y Martha Cecilia Andrade (son muchas más, yo lo sé, pero más adelante, en otras columnas, las iré mencionando), literatas estupendas, estrellas de brillo intenso.

A Ana Patricia la conocí haciendo radio, pero ya la había oído y me había preguntado de quién sería esa voz tan bien formada, con ese tono tan agradable; luego me deleité en un recital musical en el que entonaba tangos con un estilo extraordinario. Posteriormente tuve la oportunidad de leer algunos de sus poemas, y más delante, escucharla declamando con gran donaire sus bellas inspiraciones. Se de algunos de sus logros y de los múltiples reconocimientos recibidos, además muy merecidos, pues no solamente escribe con inmenso resplandor, sino que es promotora cultural e impulsadora de nuevos talentos.

Clara Sofía ha logrado captar con su lente, instantes muy especiales; momentos que gracias a su talento como fotógrafa se inmortalizan y recobran vida cada vez que se ensambla la imagen con los recuerdos. Esta apreciada gestora artística ha publicado doce obras y ha recibido un sinnúmero de reconocimientos por su aporte permanente a la cultura en la ciudad de Neiva, y a la de todo el departamento del Huila.

Cuando iba a citar a Alba Rocío Chaux, recordé la hermosa letra y melodía de la inmortal joya musical del “compositor de las américas”, Jorge Villamil Cordobés, “Noches Plateñas”; dedicada a la tierra que vio nacer a esta escritora y poeta, actual consejera departamental de cultura por el área de literatura e historia. Sus dotes como literata le han permitido publicar varios libros de poesía y una novela titulada “Rómulo en la cuerda floja”. También ha sido homenajeada y reconocida en múltiples oportunidades, gracias a su contribución al arte, la cultura y el rescate de las tradiciones.

Finalmente quiero hacer mención de la lingüista, poeta, docente universitaria e investigadora; la muy apreciada Martha Cecilia Andrade. Con ella tuve la oportunidad de compartir en torno a la tertulia “El Botalón”, un grupo de importantes pensadores e intelectuales, que observan, analizan, discuten y proponen, diferentes temas relacionados con la política, el desarrollo social, empresarial, cultural, científico, espiritual y más.

El liderazgo de Martha Cecilia en el campo social, académico y cultural, es muy relevante, por ello toda mi admiración, afecto y respeto. Dentro de su producción literaria, ha publicado diferentes libros de poemas, ensayos, artículos periodísticos, y académicos. También ha sido ganadora de concursos de poesía y ha recibido un sinnúmero de significativos homenajes.

Cómo no permitirme escribir algunas líneas para expresar mi admiración a tan distinguidas damas; mal haría yo teniendo este espacio en ignorar su existencia, trabajo y aporte a la cultura y a las letras.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X (Twitter): @Hufercao04