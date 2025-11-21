Credibilidad que impacta: la presencia en medios dispara entre 6% y 12% el interés por las marcas

Según el informe Public Relations Statistics 2025, las marcas que logran presencia en medios relevantes pueden incrementar entre un 6% y 12% sus búsquedas tras una exposición significativa.

En un entorno donde cada emprendimiento compite por atención, comunicar bien puede marcar la diferencia entre ser recordado o pasar desapercibido. La exposición mediática se ha convertido en el nuevo diferencial del marketing moderno. No basta con invertir en campañas o estrategias digitales; hoy, la verdadera influencia se construye desde la credibilidad que otorgan los medios.

Según el informe Public Relations Statistics 2025, en el ámbito de la cobertura mediática, las marcas que obtienen presencia en medios relevantes pueden experimentar un aumento de entre 6% y 12% en el volumen de búsquedas de marca después de recibir una exposición significativa.

“Cuando surge un rumor en redes sociales, lo primero que hacemos es buscar si ha sido publicado por un medio de comunicación. Esa validación sigue marcando la diferencia entre lo que se cree y lo que se confirma. En el mundo empresarial pasa lo mismo, para construir una figura de autoridad dentro de una industria, las marcas necesitan proyectar confianza y contar con respaldo mediático’’, comentó Diego Salazar, Director de comunicaciones para Latam de la agencia Prenseable.

Y es que, un estudio de Impact of Media in Brand Recall and Decision Making, demuestra que la presencia en medios potencia la recordación de marca, multiplica su alcance y amplifica la visibilidad. La exposición mediática se convierte en una herramienta que no solo amplifica, sino que consolida el respaldo y la legitimidad de una marca ante su audiencia. Ese respaldo, construido con coherencia y presencia constante, es el que sostiene su posicionamiento a largo plazo.

‘’Se necesitan 20 años para construir una marca, y tan solo 5 segundos para destruirla. Crear una imagen sólida y definir como quieres que te perciban toma tiempo y constancia. Los primeros indicadores de éxito aparecen cuando llegan más clientes por recomendación y las personas empiezan a reconocer la marca en distintos espacios’’, agregó Salazar.

Al final, las organizaciones que perduran son aquellas que entienden que toda conexión parte de la coherencia. No se trata solo de alcanzar audiencias, sino de generar impacto real, construir relaciones genuinas y dejar una impresión que hable por sí misma. La solidez de una trayectoria se mide en la forma en que las personas recuerdan lo que representas, incluso cuando ya no estás hablando.