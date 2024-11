COP16: Fortalecimiento para la biodiversidad, igualdad de género y la prevención en temas de salud

La ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, expresó un importante respaldo a Colombia durante la Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica (COP16), resaltando la importancia de impulsar decisiones y asegurar financiamiento sostenible para la conservación de la biodiversidad.

Resaltó que la COP16 es una de las que tiene mayor participación en los distintos segmentos, con más 600 personas en la delegación brasileña, incluyendo comunidades indígenas, movimientos sociales y el sector empresarial, Silva enfatizó que esta es una de las fases de negociación más inclusivas en términos de participación social. Además es una COP con presencia significativa de Jefes de Estado.



“Para Brasil es muy importante que podamos salir de aquí con decisiones con relación al artículo 8J, por el respeto a las poblaciones tradicionales, el pueblo afrodescendiente”, indicó la Ministra de Ambiente de Brasil.

Al mismo tiempo, resaltó que otro de los temas que requieren especial atención es “el tema de los recursos genéticos, que de aquí salga con un encaminamiento adecuado de forma que haya un mecanismo para recibir el uso de esos recursos”.

Marina Silva, reiteró el respaldo su países el avance de las negociaciones de la COP16: “los ministros están aquí con la misma propuesta de hacer avanzar la negociación, estamos muy involucrados para no salir de aquí sin avances significativos. América Latina, América del Sur y los países megadiversos, el planeta y la biodiversidad exigen un sentido de urgencia con respecto a su protección ya no podemos seguir así. Brasil está empeñada, comprometida. Esta COP no solo es el éxito de Colombia, es el éxito de todos nosotros, es por eso que estamos todos aquí comprometidos”, indicó.

Con relación al financiamiento, la ministra Silva destacó que lo se busca es que se cumpla el compromiso que se asumió de llegar a 20 billones de dólares por año para viabilizar el compromiso de pérdida de la biodiversidad, la preservación, la restauración, el uso sostenible de la biodiversidad.

“Llegamos al segmento con cerca de 200 millones, pero es inferior a lo que necesitamos y nos pusimos de acuerdo. Ahora tenemos la promesa de que podemos llegar a 407 millones, pero sigue siendo una procesa y tenemos que trabajar mucho para que estos recursos se amplíen para que puedan ser accesibles por los países en desarrollo, sobre todo los países megadiversos”, puntualizó Marina Silva, ministra de Ambiente de Brasil en el encuentro con los medios.

Women4Biodiversity en COP16: Promoviendo la igualdad de género en la conservación de la biodiversidad

En el marco de COP16 Colombia, Women4Biodiversity organizó una conferencia de prensa para presentar el ‘Indicador del Plan de Acción de Género para la Meta 23 y los Datos y Perspectivas de Género en la Conservación de la Biodiversidad’.

El panel de voceras incluyó a Meenal Tatpati y Alejandra Duarte del equipo de Investigación y Políticas, y fue moderado por Sumina Subba, Oficial de Comunicaciones de Women4Biodiversity.

Durante el evento se presentaron dos documentos clave para avanzar en la igualdad de género: Advancing Women’s Rights & Gender Equality in the Implementation of the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework – Training Module 2024 y Gender Equality and the Convention on Biological Diversity: A Compilation of Decision Texts from COP1 to COP15.

Este esfuerzo subraya la necesidad de marcos de conservación que incluyan datos de género, un paso esencial para lograr metas de biodiversidad más justas e inclusivas.

Colombia y Nigeria compartieron experiencias en prevención de contagios en temas de salud

En el marco de la COP16, el Ministro de Ambiente de Nigeria, dr. Iziaq Kunle Salako, y Diego Moreno Heredia, del Ministerio de Salud de Colombia, participaron en el panel ‘Priorizar las acciones en materia de biodiversidad y salud a todos los niveles’.

La adopción del Marco Mundial de Biodiversidad (GBF) de Kunming-Montreal en la COP15 del CDB fue crucial, integrando el enfoque de ‘Una sola Salud’ para reducir el riesgo de transmisión de patógenos.

La implementación del Plan de Acción Mundial sobre Diversidad Biológica y Salud es especialmente oportuna en el contexto de la COVID-19 y otros brotes zoonóticos recientes, como la viruela símica e influenza aviar.

Este evento paralelo ofreció una plataforma a gobiernos y organizaciones para compartir experiencias y casos de éxito de Nigeria y Colombia. La iniciativa busca reforzar medidas preventivas contra futuros brotes, destacando la urgente necesidad de acciones coordinadas entre biodiversidad y salud para prevenir epidemias en las interfaces humano-animal-medio ambiente.