Convocatoria para Unidades Productivas Colectivas cierra este 24 de octubre en Neiva

Quienes hagan parte de la población objeto de la Política Pública de Paz y Reconciliación, Derechos Humanos y Convivencia del municipio de Neiva podrán presentar sus Unidades Productivas.

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, convoca a las comunidades y organizaciones de base para la conformación y fortalecimiento de Unidades Productivas Colectivas (UPC).

Esta iniciativa busca promover la inclusión, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico local y la convivencia pacífica, en articulación con los principios de paz, reconciliación y derechos humanos establecidos en la Política Pública Municipal.

“El propósito de esta convocatoria es fomentar la economía local mediante la creación y fortalecimiento de UPC que operen de forma colectiva, equitativa y sostenible, promover la participación activa de la población objeto de la Política Pública de Paz y Convivencia en la planificación, ejecución y monitoreo de proyectos, por esto es tan importante que las personas se inscriban con su organización productiva de forma masiva para que puedan acceder al fortalecimiento de sus unidades productivas”, puntualizó el secretario de Paz y Derechos Humanos Jorge Lozano.

Quienes estén interesados en presentarse, aún pueden hacerlo y conocer los requisitos de postulación que se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía de Neiva, www.alcaldianeiva.gov.co, los documentos requeridos deben radicarse en la ventanilla única ubicada en el primer piso del edificio municipal, hasta el viernes 24 de octubre.

Es importante recordar que las unidades productivas colectivas seleccionadas recibirán maquinaria, insumos o materia prima.