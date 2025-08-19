Convenio para mejorar vías rurales en Saladoblanco, Huila

Saladoblanco avanza en el fortalecimiento de su infraestructura rural con la firma de un nuevo convenio orientado a mejorar vías terciarias en zonas de interés cafetero, beneficiando a varias veredas del municipio.

Con el propósito de fortalecer la movilidad rural y apoyar la economía cafetera del municipio, se firmó el convenio “Mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de Saladoblanco – Departamento del Huila, mediante la construcción de tramos de placas huella en sitios críticos de varias veredas de interés cafetero”.

El acuerdo fue suscrito por la Directora Ejecutiva del Comité de Cafeteros del Huila, Edna Yolima Calderón Ome, y el Alcalde Municipal de Saladoblanco, Edgar Javier Bambague Barrios, quienes destacaron la importancia de trabajar unidos por el bienestar de las comunidades rurales y el desarrollo del sector cafetero.

El objetivo principal del convenio es mejorar progresivamente las condiciones de transitabilidad en los tramos más críticos de la red vial terciaria, mediante la construcción de placas huella, buscando con ello optimizar la movilidad, dinamizar la economía cafetera y elevar la calidad de vida de los habitantes rurales.

El proyecto contempla la construcción de tramos de placas huella en tres veredas clave del municipio:

 Primavera: 90 metros lineales

 Porvenir: 100 metros lineales

 Bajo Medianías: 90 metros lineales

La inversión total supera los 336 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura vial rural y facilitar el acceso a centros de acopio, servicios y mercados para los productores de café de la región.

Este convenio reafirma el compromiso del Comité de Cafeteros del Huila y la Administración Municipal de Saladoblanco con el desarrollo integral del campo, priorizando proyectos que impactan directamente la productividad y la calidad de vida de las comunidades cafeteras.