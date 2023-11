Continuidad mas no continuismo

No cabe la menor duda que el poder de los medios de comunicación es muy grande en cuanto a temas sociales, políticos y económicos; razón por la que se les ha denominado el cuarto poder. Por ello imponen verdades las que quieran y manipulan de tal manera que hacen creer a un pueblo lo que es casi imposible de creer, construyen historias falsas, las recrean, les dan fuerza y las convierten en verdad.

En las pasadas elecciones regionales pude ver desde el bnco de los observadores silenciosos, tal vez una de las campañas políticas más agitadas en cuanto a despliegue de perversidad se refiere, pues del lado de varios de los candidatos derrotados hubo una lluvia de ataques carentes de ética y altura.

Existe una estrategia de campaña antigua, en la que una de las partes comienza a valerse de los medios de comunicación convencionales o alternativos para atacar a su oponente, no haciendo gala de sus propuestas de avanzada, sino buscando la manera de generar animadversión hacia su contrario, de tal forma que no voten por sus atributos, inteligencia y capacidades, sino que respalden su débil propuesta votando 4o a favor de su nombre, pues tienen muy poco para mostrar, sino que elijan en contra de su oponente, favoreciéndose.

Muchas personas impulsivas se dejan llevar y caen en la trampa y terminan no votando por el mejor, sino en contra de una persona o propuesta, sin importar que el otro no de la talla y no posea las condiciones o cualidades suficientes como para ejercer el cargo con eficacia y eficiencia.

Obviamente este es un país en donde la democracia, a pesar de todo, funciona bien y todos tenemos la libertad de elegir libremente a quienes deseamos nos gobiernen, y nada ni nadie puede ejercer algún tipo de presión para que se obre en favor de una persona o partido político en particular, no obstante, la publicidad negra y las acciones sucias como las vistas en las pasadas contiendas, si deberían tener algún tipo de control.

No obstante, lo anterior, y luego de superar un gran despliegue de acciones mediáticas oscuras, ganó la propuesta política que más conviene al departamento del Huila, y considero que no es continuismo como muchos aseguran, pues esos que lo señalan de tal manera, solamente hablan y critican, pero no proponen ni apoyan el cambio y mucho menos participan activamente para generarlo, ni políticamente, ni con propuestas; es decir que para ellos todo está mal, pero no saben cómo hacerlo bien.

Estoy seguro que hoy más que nunca es necesario que haya continuidad de lo que se viene haciendo y qué mejor que quien tome las banderas sea un hombre ejercitado en todos los temas y no un neófito sin experiencia quien vendría solamente a aprender de temas que no conoce, impidiendo que el departamento continúe avanzando y creciendo.

Estoy completamente convencido que vienen otros cuatro años de desarrollo integral para el departamento del Huila.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04