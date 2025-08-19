«Consumo Inteligente», benefició a diferentes unidades productivas de Neiva

Brindar herramientas para optimizar el consumo energético y reducir costos en las facturas de energía en panaderías, restaurantes, salsamentarias y estancos de la ciudad de Neiva, es el trabajo que ha venido adelantando la Cámara de Comercio del Huila con el programa “Consumo Inteligente”, el cual durante este año ha beneficiado a 45 unidades productivas.

Este programa, el cual tuvo su inicio en el 2024 focalizado al sector de tenderos, se realizó con 30 unidades productivas de las diferentes comunas de Neiva, arrojando resultados positivos que se vieron representados en ahorro económico y energético.

“Visitamos uno a uno los 30 tenderos que se seleccionaron y cumplieron con los requisitos establecidos para hacer parte de esta iniciativa. Ellos contaron con el acompañamiento de profesionales expertos en análisis energético, quienes brindaron diagnósticos a cada uno de los electrodomésticos que hacían parte de los establecimientos, evidenciando de dónde provenía el alto consumo y aspectos a mejorar para lograr la reducción deseada”, manifestó Sebastián Conde, Coordinador de Sectores Económicos de la Cámara de Comercio del Huila.

De esta manera, se logró un ahorro económico por cada unidad productiva de hasta el 30% del total que venían cancelando. “Este programa nos ha servido de a mucho para controlar lo que tiene que ver con la medición de los aparatos que tenemos acá. El costo de la energía se nos ha mermado de acuerdo con las enseñanzas que nos han dado y utilizar los aparatos en las horas debidas, porque esto ha sido una gran ayuda”, puntualizó Walter Ángel Silva, propietario de Carrefruver Abastos Norte, beneficiario del programa.

Este año se ha venido trabajando con 45 unidades productivas, a las cuales se les realizó un diagnóstico energético personalizado en cada negocio y posteriormente, se diseñó un plan de trabajo específico para cada beneficiario, el cual incluyó recomendaciones prácticas y tips de ahorro con el fin de disminuir el consumo de kilovatios por mes, lo que se traduce en una reducción directa en el costo de la factura de energía y un incremento en las utilidades del negocio.

Otro aporte del programa es la identificación de riesgos eléctricos, como tomas corrientes en mal estado, conductores en malas condiciones, los cuales pueden desencadenar en posibles sobrecargas e incendios.

Al cierre del programa, se seleccionaron 10 unidades productivas destacadas por su compromiso, disciplina y aplicación efectiva de las recomendaciones entregadas por la Cámara de Comercio del Huila como sensores ahorradores de energía, sensores de puertas, cintas aislantes térmicas para refrigeración, entre otros implementos que contribuyen a un consumo más eficiente.

“El programa permitió demostrar a los empresarios que, con pequeñas acciones y cambios en sus hábitos de consumo, es posible lograr un ahorro significativo en el recibo de la energía. Esto fue posible gracias a las estrategias efectivas implementadas por la empresa especializada contratada por la Cámara de Comercio del Huila, lo que refuerza la importancia de alianzas técnicas en beneficio del sector productivo”, enfatizó Conde.

Finalmente, se realizó un análisis sobre la huella de carbono, con el objetivo de medir el impacto ambiental positivo generado por el programa; lo cual Este permitió evidenciar, mediante un algoritmo especializado, las reducciones logradas tanto en términos económicos como en emisiones de carbono.