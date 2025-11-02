Éxito Nacional – Fracaso Regional

Éxito Nacional: Un Hito Democrático

La consulta del Pacto Histórico marca un hito en la democracia colombiana. Es la primera vez que una colectividad define la ubicación de sus candidatos mediante un mecanismo popular, estableciendo una dinámica que ya resuena en otros partidos. Este sistema representa un duro golpe para los caudillos y gamonales que se creen dueños de los partidos políticos y sus avales.

La consulta de la izquierda, contó con la participación de más de tres millones de colombianos, quienes se manifestaron sin los incentivos tradicionales. No obstante, fue notoria la injerencia de fuerzas oscuras que buscaron torpedear la iniciativa a través de anomalías como la escasa instalación de mesas y el cierre de puntos de votación. Esto demuestra que los sectores tradicionales emplean «todas sus formas de lucha» para intentar frenar el progresismo en Colombia.

De los 3.142.565 votos para la consulta presidencial, 139.412, fueron Nulos, 249.415, No Marcados, y 2.753.738, fueron votos Válidos:

De ellos, el Dr. Iván Cepeda Castro obtuvo 1.540.391 votos, siendo un senador, que ha demostrado coherencia, respeto, elocuencia y lealtad a sus ideales; una votación que lo posiciona como el candidato presidencial del Pacto Histórico. Su resultado demuestra un crecimiento significativo respecto a los 77.842 votos que obtuvo en las elecciones al congreso en el 2018. Recordemos que para el 2022, participo en una lista cerrada.

La Dra. Carolina Corcho alcanzó 678.962 votos, una cifra impresionante para una joven entusiasta, con gran nivel intelectual, que debe ser arropada por la colectividad, para seguir acrecentando su experiencia y sus virtudes políticas.

El Dr. Daniel Quintero Calle, a pesar de su retiro obtuvo, 145.558 votos, un resultado significativo que debe ser tenido en cuenta, enviando un mensaje a la colectividad progresista para evitar más divisiones, siendo el momento de otorgarle una voz a su fuerza política dentro del movimiento.

Ahora se viene la alianza con el Frente amplio, en el cual se acercarán millones de ciudadanos más, que creen en el cambio, pero que no se sienten parte del Pacto Histórico, siendo este el momento en el cual la izquierda colombiana, debe demostrar su grandeza a través de la tolerancia, para acercar a este gran colectivo, que fue el que permitió, la victoria del primer presidente progresista de nuestra historia, los cuales también quieren sumarse al progresismo; recordemos que destruir es fácil, pero construir es un esfuerzo que solo se puede lograr con sinergia y objetivos comunes, y cualquier traspié es anhelado por la oposición al gobierno, quienes nuevamente usaran “Todas sus formas de lucha” arropados bajo la impunidad, de instituciones que por décadas, han estado al servicio de los politiqueros, quienes han nombrado funcionarios, diseminados por todos los órganos del Estado, algunos con inmenso poder y otros aunque con menos poder laboran día a día, desde su puesto de trabajo, buscando favorecer al politiquero que los nombro.

Fracaso Regional: un llamado de alarma a la dirigencia del Huila

Desde las elecciones al Congreso de 2022, el departamento del Huila ha quedado relegado en la representación progresista a nivel nacional, ya que la región no eligió ningún senador del Pacto Histórico, solo se contó con la representante a la Cámara, la profesora Leyla Rincón.

Un análisis de las votaciones en el Huila en la consulta para la Cámara de Representantes 2025, evidencia una preocupante disminución del respaldo electoral:

En la elección de 2022 a la Cámara, el Pacto Histórico obtuvo 68.878 votos validos, de los cuales la congresista Leyla Rincón, a la cabeza, logró 34.575 votos.

Para la consulta de 2025, la lista a la Cámara solo obtuvo 55.834 votos válidos. Esto representa una disminución de -13.044 votos.

Aún más alarmante es que la sumatoria de los cuatro candidatos más votados en la consulta 2025, sumaron 38.009 votos, apenas superior a lo que obtuvo solo la profesora Leyla Rincón en 2022 (34.575 votos).

Hoy, la concejal de Neiva, Lourdes Mateus, la cual ha demostrado con creces y valentía, ser una mujer vehemente y combativa a la hora de defender el erario público, es la elegida para encabezar la lista a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, obteniendo 12.858 votos, marcando una diferencia de -21.717 votos respecto a la votación de la Profe en 2022, generando una gran alerta ante la posibilidad de perder la curul progresista por el Huila.

Por eso, es deber de la dirigencia regional, llamar a los candidatos que no quedaron seleccionados e invitarlos de manera respetuosa y cordial para aunar esfuerzos, manteniendo la votación y, si es posible incrementarla, a través de estrategias planificadas que permitan la unión de la colectividad

En cuanto a la aspiración al Senado, la profesora Leyla Rincón, solo logró obtener 6.568 votos, una disminución de -28.007 votos respecto a su aspiración en 2022 a la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó? ¿Qué, se hizo mal? ¿Qué, se dejó de hacer? Esas preguntas, deberán formulárselas, los miembros de su equipo de colaboradores y la dirigencia regional.

El contraste es evidente con el Senador Pedro Flórez, quien, a pesar de ser ajeno a la región, obtuvo los mejores resultados a nivel nacional y regional, resaltando los 6.736 votos, de Neiva, mientras que la Profesora Leyla, solo alcanzo 2.252 votos en la ciudad, pero ¿qué hizo el Senador Flórez, que no hizo, la Profesora Leyla?, La respuesta se reduce a una palabra: GESTIÓN. Esto se debe a la gran labor de gestión realizada por el senador Flórez, en los ministerios y entidades nacionales, sirviendo de enlace y solventando las necesidades de algunos municipios, entre ellos, Neiva.

Otro análisis de los resultados obtenidos el domingo 26, es el bajo respaldo hacia algunos aspirantes al senado e incluso senadores activos, que demostraron, que obtuvieron la curul gracias a la lista cerrada del año 2022, ya que, de los 145 aspirantes al senado, 92 de ellos cuentan con una votación menor a 10 mil votos, lo que debe conllevar el cambio de la estrategia para la formación, acompañamiento y fomento de líderes regionales, por parte del movimiento progresista, que permitan seguir construyendo el cambio que el país necesita.

CONCLUSIÓN

Este panorama de luces y sombras en el Huila exige la creación de una organización que fomente la participación de todo el Pacto Histórico, incluyendo los sectores del ninguneado Frente Amplio Regional. Con solo cinco meses para las elecciones, es el momento de convocar a todos los sectores progresistas, trazar estrategias, limar asperezas y establecer objetivos comunes.

De no hacerlo, lastimosamente presenciaremos, una vez más, un éxito a nivel nacional y un fracaso a nivel regional.

Por: Óscar Eduardo Mazorra Otálora

Correo: osmazorra@gmail.com