El mayor encuentro de energías renovables de América Latina llega a su novena edición en Barranquilla

El 9° Encuentro y Feria Renovables LATAM se realizará del 22 al 24 de abril de 2026 en el Puerta de Oro Centro de Eventos, Barranquilla.

La agenda incluirá paneles sobre project finance en mercados volátiles, inteligencia artificial aplicada a renovables y confiabilidad de sistemas con alta penetración de energías renovables.

Entre los panelistas confirmados figuran representantes de la IEA, el BID, el Ministerio de Minas y Energía y exministros del sector.

El evento contará con la presencia de la campaña de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Representantes de la Agencia Internacional de Energía (IEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia estarán entre los panelistas confirmados del 9° Encuentro y Feria Renovables LATAM, que se celebrará del 22 al 24 de abril de 2026 en el Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe.

Organizado por SER Colombia, WEC Colombia y FISE, el evento reúne desde hace nueve ediciones a autoridades, inversionistas, desarrolladores de proyectos, proveedores y académicos en torno a la transición energética regional. Esta edición contará además con la participación de María Fernanda Suárez, Presidenta del Banco Popular y Ex-ministra de Minas y Energía; Juan Ricardo Ortega, Presidente del Grupo de Energía de Bogotá (GEB); Alexandra Hernández, Presidenta de SER Colombia; José Antonio Vargas, Presidente de WEC Colombia y los candidatos a la presidencia Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella entre otros.

La agenda académica incluirá conferencias y paneles técnicos sobre licenciamiento ágil, comunidades energéticas, inteligencia artificial aplicada a renovables, project finance en mercados volátiles y confiabilidad de sistemas con alta penetración de energías renovables.

En paralelo, la feria comercial ofrecerá a las empresas de la cadena de valor del sector un espacio para exhibir productos y servicios, generar alianzas y participar en una rueda de negocios con compradores potenciales.

«El 9° Encuentro y Feria Renovables LATAM es una oportunidad única para que el sector energético de Colombia y América Latina se conecte, comparta experiencias y descubra nuevas soluciones para acelerar la transición hacia energías más limpias y sostenibles. La agenda académica, junto con la feria comercial, refleja nuestro compromiso por generar espacios que impulsen la innovación, promuevan inversiones y fortalezcan la colaboración entre empresas, autoridades y comunidades», afirmó Ana Cristina Rendón, Gerente de FISE.

Las inscripciones y la agenda completa están disponibles en: https://live.eventtia.com/es/9_encuentro_y_feria_renovables.