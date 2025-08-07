Conmemoración de los 215 años del Ejército Nacional y 206 de la Batalla de Boyacá: Un homenaje al servicio, la historia y el honor

Con actos solemnes, fervor patriótico y sentido reconocimiento, la Novena Brigada del Ejército Nacional celebró este 7 de agosto los 215 años de existencia de la institución castrense y los 206 años de la histórica Batalla de Boyacá, evento decisivo en la independencia de Colombia y génesis de la libertad en Suramérica.

La jornada inició con una eucaristía en la Catedral Inmaculada Concepción de Neiva, para dar paso a la parada militar realizada en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila, en presencia de autoridades civiles, militares, eclesiásticas y comunidad huilense.

Bajo el liderazgo del señor Coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada, y con el acompañamiento del señor gobernador del Huila, Dr. Rodrigo Villalba Mosquera, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, y altos mandos de la Fuerza Pública, se impusieron condecoraciones a oficiales, suboficiales, soldados y civiles, por su disciplina, liderazgo, méritos en orden público, virtudes militares y tiempo de servicio.

Reconocimientos especiales

Entre los actos más significativos se encuentran:

Imposición de la Orden del Mérito Militar “Antonio Nariño” y “José María Córdova”, en diferentes categorías, a personal destacado por su entrega institucional.

Entrega de la Medalla “Servicios Distinguidos en Orden Público” y la Medalla “Fe en la Causa”, exaltando el compromiso de quienes han trabajado por la paz y seguridad del país.

Reconocimiento por tiempo de servicio, en sus categorías de 15, 20 y 25 años.

Exaltaciones civiles como la Medalla “Escudo del Huila y Patria y Compromiso” y la Condecoración “Honor a Neiva” y “Cacica Gaitana”, otorgadas por la Gobernación y la Alcaldía a miembros activos y unidades insignia de la Novena Brigada.

Un Ejército al servicio de Colombia

Durante la ceremonia, se rindió homenaje a los soldados caídos en cumplimiento del deber, elevando un minuto de silencio en memoria de quienes han ofrendado su vida por la patria. Así mismo, se reafirmó el compromiso del Ejército Nacional de seguir salvaguardando la soberanía, la paz y los derechos del pueblo colombiano.

Bajo el lema institucional “Nuestro Compromiso es Colombia”, esta conmemoración se convirtió en un acto de reafirmación de principios, valores y servicio, proyectando una Fuerza moderna, cercana a la ciudadanía y preparada para los desafíos del presente y el futuro.