Concejales, ¿más dinero para el estadio de Neiva?

¿Hasta cuándo estaremos esperando para que Neiva, ciudad capital, tenga un estadio de fútbol digno? Nuevos estudios arrojan que se necesita más dinero, pero el desangre fiscal ya nos tiene cansados.

A Neiva se le nota el atraso, en materia de infraestructura, espacio, seguridad… por no decir que en casi todo. El estadio Guillermo Plazas Alcid es un claro ejemplo. Frente a esta situación, en el Concejo de Neiva se «cocina» un nuevo proyecto que justificaría un endeudamiento por 28.000 millones de pesos, que serían destinados a este escenario deportivo. Digo que se «cocina» porque es una aparente preparación de torta, en la que cada persona quiere su «tajada».

Sé que no es fácil. El municipio ya viene endeudado desde hace años. El atraso no es reciente, ni de hace cuatro u ocho años. Pero, ¿cuál es la necesidad de seguir construyendo sobre las «cenizas»? O, por lo menos, si más estudios evidencian la urgencia de inversión, que se explique con claridad para qué se utilizarán los recursos y cuándo se verán resultados reales.

Basta ya de vivir de proyecciones, ya agotamos todo tipo de paciencia. No podemos continuar a ciegas, invirtiendo en un proyecto que cada día se deteriora. No es justo. Los neivanos trabajan fuertemente para pagar sus impuestos y merecen poder tener el orgullo de decir: «Ese es mi estadio. ¡Qué bien luce!»

Pero todo este asunto sobre el posible crédito, me hace cuestionar más sobre qué clase de concejales elegimos, porque esas sillas son ocupadas por bastantes caras repetidas, que parecen olvidar por qué están ahí.

Cada cuatro años vemos cómo algunos cabildantes aparentemente se entregan sin remilgo al gobernante de turno, ya no se sabe ni qué ideologías tienen, o si realmente velan por el bienestar ciudadano. Ahora los vemos más expertos en sátiras, y discusiones, pero en proyección y argumentos, poco.

Esta columna más que dedicada a Casagua, va para ellos y ellas, quienes se sientan a debatir sobre lo que le conviene a Neiva. No olviden que no solo estamos endeudados por 80.000 millones de pesos, ahora con el planteamiento de un nuevo empréstito por 28.000 millones de pesos, la ciudad estaría al tope de su capacidad de endeudamiento, y por lo que se puede evidenciar hasta el momento, no hay obras. El debate tiene que estar a la altura de lo que merece, nada de amañes, nada de enredos.

Por último, concejales, mano en el corazón y preparen bien esa «torta», porque el descontento ciudadano es bastante y los ojos estarán bien puestos en la decisión que apruebe o desapruebe este endeudamiento.

P.D.: Alcalde, a usted se le olvidaron sus días como concejal, cuando pregonaba que un endeudamiento para Neiva era inoportuno, nos vendía una idea diferente a la de ahora. La conveniencia, ante todo, ¿no?

—

Por: Daniela Muriel Trujillo

X (Twitter): @danielamuriel25