Concejal Deiby Martínez dice que se someterá a prueba del polígrafo

El concejal Deiby Martínez Cortés, le propuso al alcalde de Neiva Gorky Muñoz, someterse a la prueba del polígrafo y así desvirtuar su supuesta vinculación con la página de Facebook denominada ‘La Red Neiva’

En plena sesión de instalación del primer periodo de sesiones ordinarias, el concejal Deiby Martínez, sorprendió a la plenaria, a la ciudadanía que seguía la transmisión en vivo, y al alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, quien hacía presencia en el recinto, al tomar la palabra y ratificar nuevamente que nada tiene que ver con la página de Facebook denominada ‘La Red Neiva’, que atribuye hechos deshonrosos que van en contravía del proceder de cientos de familias neivanas.

El concejal, recordó que por estos hechos instauró denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, exhortando a esta entidad para que se investigue y se sancione a la mencionada Fanpage, y a quienes están detrás de ella.

Seguidamente, se solidarizó con el alcalde Gorky Muñoz Calderón, quien, al igual que él, ha sido objeto de injurias y calumnias que vienen siendo replicadas en esta, y otras redes sociales.

“Desde el mes de agosto, hay unas páginas de Facebook que vienen destrozando familias, denigrando, calumniando familias del Municipio, dentro de esas la del señor alcalde, por lo cual me solidarizo con usted”, expresó Martínez.

Y es que el cabildante viene siendo objeto de ataques sistemáticos que atentan no solo contra su buen nombre, sino con el de su familia. Por ello, instó al mandatario para que contrate una empresa y pueda someterse a la prueba del polígrafo, utilizada por empresas particulares y otras instituciones de inteligencia para sus procesos de selección y reclutamiento de personal, así como para investigaciones internas para establecer responsabilidades, y que tiene una alta fidelidad.

“Para nadie es un secreto las diferencias debido a esas páginas, porque lo que han salido a decir, de manera estratégica, es que el culpable es Deiby Martínez; han creado ondas heridas, han atacado también a mi familia, por eso yo sí quiero, para tranquilidad del alcalde y las familias que están siendo atacadas, solicitarle que busque una empresa, la que usted escoja, para someterme a la prueba del polígrafo”, indicó durante su intervención.

Martínez Cortés, se comprometió en plena sesión, a renunciar a su curul como concejal, si dicha prueba desmiente sus aseveraciones. E invitó al alcalde, a no dejarse influenciar por personas que solo quieren dividir y desestabilizar un gobierno.

“Hoy quiero decirle, delante de los neivanos, que nunca en la vida he atentado de esa manera, y como lo expresan algunos cercanos suyos, que sacan réditos a eso, a dividir y desestabilizar un gobierno… Mirándolo a los ojos señor alcalde, me comprometo con los neivanos, una vez la prueba se pueda leer en el Concejo, a renunciar, porque personas que hagan eso a la sociedad, no están llamadas a estar en el recinto de la democracia”, puntualizó el cabildante.

A su turno, el mandatario de los neivanos se solidarizó con Martínez Cortés, y celebró que haya instaurado la respectiva denuncia.

“Aquí uno tiene que ser claro, concreto, nada por debajo de la mesa, la doble moral tiene que perderse y, en ese sentido, yo también me solidarizo con usted…y lo que tengamos que hacer lo hacemos, no hay problema”, indicó Muñoz Calderón.