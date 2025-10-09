Con inversión de $9.800 millones, familias caficultoras del Huila mejoran su competitividad

8.000 familias caficultoras del departamento fueron beneficiadas con infraestructura productiva, análisis de suelos, y semillas de maíz y frijol, a través de un ambicioso proyecto liderado por la Gobernación del Huila con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de $9.800 millones.

El secretario de agricultura y minería del Huila, Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, acompañado de un equipo técnico de la dependencia, adelantó una visita de inspección a obras de infraestructura productiva para familias caficultoras en el municipio de Garzón y Gigante, que hoy les permite secar su café para comercializarlo a mejores precios.

Se trata de 748 secaderos modulares de café, entregados en el marco del convenio “Apoyo al caficultor para mejorar sus ingresos mediante la diversificación de cultivos transitorios, asistencia técnica y acompañamiento especializado en el departamento del Huila”, suscrito con el Comité Departamental de Cafeteros, que impactó a productores de los 35 municipios de vocación cafetera.

Este proyecto permitió cubrir una gran necesidad de las familias caficultoras que ante la ausencia de esta infraestructura debían comercializar su café húmedo, dejando de recibir importantes recursos, reduciendo su rentabilidad.

Durante la visita el titular de la cartera agropecuaria, Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, no solo logró constatar el estado de las obras, sino también dialogar con los beneficiarios, quienes han notado grandes ventajas brindadas por estos sistemas, al reducir el esfuerzo que demanda secar el grano en patios a la intemperie, sobre todo en periodos de lluvias, además de agilizar el proceso de secado, y garantizar la calidad del café para llevar al comercio.

Es de resaltar que este proyecto financiado con recursos por el orden de los $9.794.455.084, también benefició a pequeños productores con semilla de maíz y frijol, que permitió mejorar sus ingresos, aprovechando el terreno de las áreas destinadas a renovación de cafetales. Con esta estrategia fueron sembradas 2.000 hectáreas de maíz, y 2.000 hectáreas de frijol como alternativa de diversificación de cultivos de ciclo corto para la generación de ingresos y seguridad alimentaria.

El proyecto permitió igualmente, realizar 1.300 análisis de suelo para la determinación de nutrientes adicionales y elaboración de planes de fertilización, asistir técnicamente a los beneficiarios del proyecto para los procesos de renovación de cafetales, diversificación de cultivos, y aplicación de buenas prácticas durante fases de beneficio y secado a través de métodos de extensión rural, capacitar a 24 caficultores en procesos de catación, que permitan que el caficultor conozca y reconozca la calidad de su café, entre otras actividades de gran beneficio para las familias caficultoras.

Con estas inversiones, el gobierno departamental revalida su compromiso con el subsector de la caficultura, como motor de desarrollo socioeconómico de la región, teniendo en cuenta que gracias al trabajo de las más de 87.000 familias caficultoras, el departamento hoy lidera las producción cafetera nacional no solo en cantidad sino en calidad, y esto se ve reflejado en el valor de las exportaciones, que de acuerdo al mapa Regional de Oportunidades, da cuenta que este subsector es el que más ha jalonado el ingreso de divisas con 698,64 millones de dólares en el periodo enero-julio, que representan un crecimiento del 67,9% con respecto a 2024.

Desde el gobierno Huila Grande igualmente se viene trabajando con el gobierno nacional, en proyectos de gran envergadura para la implementación de centrales de beneficio, lo que permitirá la estandarización de procesos para garantizar la calidad del café, reducir el impacto ambiental, y mejorar la competitividad y sostenibilidad, consolidando nuestro departamento como el Corazón Cafetero de Colombia.