Con apoyo de Ecopetrol, 961 familias rurales de Neiva y Tello tendrán gas domiciliario

Ecopetrol, en el marco del programa Gas Social, avanza en la ampliación de cobertura de las redes de gas domiciliario y los derechos de conexión para usuarios de estratos 1 y 2 de zonas rurales de los municipios de Neiva y Tello, Huila.

Esta iniciativa, desarrollada junto a la Gobernación del Huila, los municipios de Neiva y Tello y TGI S.A. E.S.P., beneficiará a 961 hogares mediante una inversión total cercana a $9.940 millones.

Del total de las conexiones, 710 se realizarán en Neiva y 251 en Tello, con un plazo de ejecución de 23 meses. Ecopetrol aporta $6.100 millones, destinados a las redes de distribución; la Gobernación del Huila contribuye con $1.550 millones para obras e interventoría; las Alcaldías de Neiva y Tello aportan $1.100 millones y $ 364 millones, respectivamente, para redes de distribución; y TGI invierte $826 millones en los derechos de conexión de los usuarios beneficiarios.

Hoy se realizó el acto protocolario de firma del convenio, con la participación de representantes de las entidades aliadas y los beneficiarios del proyecto, quienes destacaron la importancia de esta alianza para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y avanzar en equidad energética.

“Este proyecto refleja el compromiso de Ecopetrol con el cierre de brechas sociales y energéticas en el sur del país. A través del programa Gas Social, impulsamos una transición justa que transforma la vida de las familias rurales, promueve el uso de energías de más bajas emisiones y fortalece el bienestar en los territorios”, destacó Juan Sebastián Rivera, Coordinador Social Sur de Ecopetrol.

Esta iniciativa forma parte del programa Gas Social de Ecopetrol, diseñado para cerrar brechas sociales y energéticas en el país. Con este programa, la empresa promueve la transición del uso de la leña y el carbón hacia un servicio de gas natural seguro, continuo y sostenible, reduciendo los gastos familiares, protegiendo la salud de las personas, disminuyendo la tala de árboles y aportando a la sostenibilidad ambiental.

El Grupo Ecopetrol ha completado más de 105 mil conexiones como parte del programa Gas Social en 20 departamentos del país, con una inversión superior a $77 mil millones, llevando energía de más bajas emisiones y accesible a comunidades en Antioquia, Córdoba, La Guajira, Huila, Nariño, Sucre, Valle del Cauca, entre otros territorios.

Con estas acciones, Ecopetrol reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades, el desarrollo equitativo de los territorios y la transición hacia energías de más bajas emisiones y sostenibles para Colombia.