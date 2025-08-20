Con 270 hectáreas recuperadas en Huila, ANT avanza en justicia agraria para campesinos y víctimas

En El Agrado, Huila, la Agencia Nacional de Tierras adelantó durante tres días la recuperación de tres predios que suman 270 hectáreas, como parte de su compromiso de devolver los derechos territoriales a más de 20 familias campesinas y víctimas, quienes ahora podrán sembrar, producir y vivir con dignidad en el Huila.

El predio El Dindal, de 97,5 hectáreas, fue adquirido para beneficiar a familias desplazadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, quienes hoy recuperan su proyecto de vida en el campo.

Los procesos de aprehensión material contaron con el acompañamiento de autoridades judiciales, policiales y administrativas, para garantizar legalidad y respeto a los derechos fundamentales.

La Agencia Nacional de Tierras —ANT—, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, adelantó durante tres días labores de recuperación de predios en el municipio de El Agrado, Huila, un territorio que en el pasado estuvo marcado por el abandono y la ocupación indebida de la tierra.

Se trata de tres predios rurales que en conjunto suman 270 hectáreas: El Dindal, de más de 97,5 hectáreas, pertenece al Fondo de Tierras y fue adquirido para beneficiar a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo; y los predios Los Llanitos, de más de 69,89 hectáreas, y Los Manzanillos, de más de 101,96 hectáreas, actualmente bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y vinculados a un proceso de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito contra su propietario.

Javier Marín, asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, manifestó: “En el Agrado, Huila, realizamos la aprehensión

material de tres predios que suman 270 hectáreas, destinados a víctimas del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y a mujeres campesinas, devolviéndoles la dignidad y garantizando sus derechos territoriales”.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, para recuperar tierras con ocupación irregular o vinculadas a economías ilegales, poniéndolas al servicio de la Reforma Agraria.

Cronología de Recuperaciones

El miércoles 13 de agosto, desde las 6:00 a.m., la Agencia Nacional de Tierras llevó a cabo la aprehensión del predio El Dindal, de 97,5 hectáreas, que se encontraba ocupado de manera irregular por el señor Hidelfonso Ríos Cardona, quien había destinado parte del terreno a la siembra de cítricos.

Adquirido por la ANT en 2013, este predio no había sido adjudicado hasta la fecha. Gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Gestión Territorial en el Huila y al respaldo de autoridades judiciales, policiales y administrativas, el terreno fue recuperado y entregado a 12 familias

campesinas afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, asegurando un espacio digno para el desarrollo de sus proyectos de vida y productivos.

Rusbert Sinbaqueva García, víctima del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, expresó con alegría: “Estoy muy agradecido con la Agencia de Tierras por este predio que nos otorga a los campesinos la oportunidad de dignificar nuestras luchas. De ahora en adelante no volveré a pagar arriendo, porque por fin puedo decir con orgullo: ¡Esta tierra sí es mía!”.

Segundo día de operativos

El jueves 14 de agosto, la Agencia Nacional de Tierras llevó a cabo la recuperación del predio Los Manzanillos, de 101,96 hectáreas,

perteneciente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Anteriormente, el terreno era propiedad del señor Héctor William Méndez Cardoso, vinculado a un proceso de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito.

Simultáneamente, otro equipo de la Agencia realizó la aprehensión material del predio Los Llanitos, de 69,98 hectáreas, también

perteneciente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y colindante con Los Manzanillos. Al igual que este último, el terreno había sido propiedad del señor Héctor William Méndez Cardoso y se encontraba ocupado de manera indebida bajo la administración de un tercero designado por él.

Una vez concluidas las operaciones de recuperación de los predios Los Llanitos y Los Manzanillos, estos fueron entregados de manera inmediata a seis familias campesinas de la Asociación Mujeres Agrarias, fortaleciendo el acceso a la tierra para mujeres rurales, en su mayoría

madres cabeza de hogar, quienes ahora podrán sembrar, producir y vivir con dignidad en el Huila.

“Recibir este predio representa para nosotros y nosotras la oportunidad de dignificar nuestra lucha social, reafirmar nuestro proceso campesino y fortalecer nuestra identidad. Hoy podemos decir con orgullo: esta tierra es nuestra”, afirmó Vianey Medina, lideresa de la Asociación Mujeres Agrarias.

Último día de operaciones

El viernes 15 de agosto se llevó a cabo la jornada de cierre y seguimiento de las operaciones, con el fin de garantizar que todo el proceso concluyera de manera adecuada y que los predios quedaran bajo la administración de sus nuevos beneficiarios: las 12 familias afectadas por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y las seis familias campesinas de la Asociación Mujeres Agrarias.

“Me siento orgullosa de recibir este predio junto a seis familias más. Es un alivio no tener que pagar arriendo para cosechar nuestros productos. En el Huila, seguiremos defendiendo la Reforma Agraria en la que somos protagonistas y que ya está dando frutos en muchos territorios, porque vemos cómo nuestro país fortalece su economía a través del agro”, expresó Liliana Salazar, beneficiaria de la entrega de tierra.

Cada hectárea entregada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro representa un paso más hacia un campo más inclusivo, productivo y

sostenible, donde las comunidades rurales, especialmente las mujeres, son protagonistas de su desarrollo y de la implementación de la Reforma Agraria, que garantiza justicia social, equidad de género y el fortalecimiento del campo colombiano.