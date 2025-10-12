Comunas 4 y 7 de Neiva, agradecieron nueva jornada de ‘Gobierno en Acción 2.0’

En una jornada única, las comunas 4 y 7, celebraron la llegada de la Alcaldía de Neiva, a través de sus dependencias y entidades descentralizadas, al polideportivo del barrio Obrero, en la Comuna 7. Con servicios de salud, cultura, recreación y bienestar animal, esta estrategia sigue transformando a los territorios donde llega.

Con el apoyo a comerciantes y emprendedores de las comunas 4 y 7, la señalización de vías y el trabajo destacado en pro del bienestar animal, concluyó una nueva semana de ‘Gobierno en Acción 2.0’. En esta oportunidad, las jornadas lúdicas y recreativas para niños y niñas, las muestras culturales, sumando a 136 desparasitaciones y vacunaciones contra la rabia, fueron las protagonistas.

La comunidad agradeció la presencia de la Alcaldía de Neiva, en cabeza del alcalde Germán Casagua, a esta jornada que reunió a los habitantes de estas comunas de la capital opita, destacando las acciones en beneficios de los perros, gatos y el trabajo que se viene adelantando en materia de seguridad en el municipio.

“Invito a las personas a que tengan conciencia y que no tiren a los animalitos, me parece muy bueno que hagan esas obras de caridad, las personas que tengan animales enfermos pues que los traigan, los vacunen y miren a ver qué se puede hacer por ellos, son seres que necesitan del apoyo de las personas, me parece muy bueno que hagan estas campañas para los animalitos”, expresó Hercilia Trujillo, habitante del barrio Obrero.

Por su parte, José Miguel Santa, edil de la Comuna 4, mostró su satisfacción por el trabajo que ha tenido la Administración Municipal en la comuna Cuatro.

“Muy contento por la asistencia de la comunidad aquí en ‘Gobierno en Acción’, donde el Alcalde y sus secretarías están aquí para ayudarnos con nuestras necesidades. Nos alegra que se esté viendo el apoyo en diferentes vías de la ciudad que han pavimentando, y no solo en vías, sino en seguridad, el apoyo que gestionó el alcalde equipando a la Policía Nacional con unas motos, ahí se está viendo que le está cumpliendo a la comunidad”, sostuvo José Miguel Santa.

Acciones durante la semana

Durante la semana, en el marco de la estrategia ‘Gobierno en Acción 2.0’, la Secretaría de Competitividad realizó una caracterización a emprendedores y comerciantes de las comunas Cuatro y Siete, visitando diferentes negocios e identificando las fortalezas y debilidades de estos sectores, con el objetivo de llevar a cabo acciones para acompañarlos en su proceso de crecimiento, a través de la oferta institucional que tiene esta dependencia.

Por su parte, la ESIP hizo un mantenimiento preventivo de luminarias en diferentes sectores de las comunas Cuatro y Siete, entre ellos en algunos polideportivos de estas zonas, garantizando una mejor iluminación y mayor seguridad para sus habitantes, contribuyendo al fortalecimiento de espacios seguros en los barrios intervenidos.

Finalmente, la Secretaría de Cultura, con el acompañamiento de Ciudad Limpia, llevó a cabo una jornada de limpieza en el polideportivo del barrio Obrero, con el propósito de continuar embelleciendo y cambiándole la cara a los escenarios deportivos de la ciudad.

La comunidad opina

Blanca Cecilia Guevara, habitante del barrio Obrero: Estas jornadas de vacunación son muy buenas, uno trabajando no tiene tiempo, yo que tengo mi animalito de nueve meses me sirve mucho porque me quedó cerca de la casa para vacunarlo. Gracias a la Alcaldía porque estas jornadas permiten que tengamos a nuestros animalitos sanos.

Osiris Rivera Ramírez, habitante del barrio San Martín: Me parece muy bueno que lleguen a nuestro barrio porque es muy práctico. Una invitación a las personas del municipio para que se acerquen a los programas que tiene la Alcaldía, son realmente muy buenos, por lo menos a los perros les dan la vacuna de la rabia, eso es muy bueno porque hay personas que no tenemos para dárselas a ellos.

Martha Vázquez, habitante del barrio Obrero: Me parece muy bueno porque ya hacía falta, les agradecemos en nombre de toda la comunidad que hayan llegado acá.