Compensar recibe reconocimiento de Camacol por su programa de bienestar rural para comunidades campesinas

Durante el Congreso Colombiano de la Construcción realizado en Barranquilla, la Caja de Compensación Familiar Compensar fue reconocida por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) con el Premio a la Responsabilidad Social 2025, en la categoría Mejor Programa de Gestión con la Comunidad.

Este galardón, otorgado a nivel nacional, destaca su apuesta Bienestar Rural: Vecindarios Productivos’, que ha beneficiado a cerca de 34.900 personas en comunidades campesinas de Cundinamarca.

Con una década de implementación, esta iniciativa está dirigida a pequeños productores agrícolas y pecuarios con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, asentados en territorios afectados por el conflicto armado y con altos niveles de vulnerabilidad.

Su desarrollo se basa en tres pilares: inclusión social, que fortalece el liderazgo femenino y promueve el bienestar integral; inclusión económica, mediante el acompañamiento a asociaciones campesinas, el impulso al emprendimiento rural y la compra directa a productores locales; e inclusión habitacional y ambiental, con asesoría para acceder a subsidios de vivienda rural y soluciones constructivas adaptadas a las condiciones del campo.

El programa, que inició beneficiando a 546 personas al año, hoy supera las 7.200 anuales en 15 municipios, y proyecta llegar a 21 territorios en los próximos cinco años, contribuyendo al arraigo, la productividad y la permanencia de las familias en el campo colombiano.

