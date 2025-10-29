Compensar lanza ‘C Power’, la cumbre que guiará a los líderes empresariales frente a los desafíos de 2026

En un entorno económico y social cada vez más retador, los líderes empresariales deben enfrentarse a un flujo constante de información que puede fragmentar su estrategia y dificultar la toma de decisiones efectivas.

El próximo 30 de octubre, Compensar realizará una cumbre estratégica gratuita que reunirá a destacados expertos en economía, tecnología y finanzas, para ayudar a los empresarios a construir su hoja de ruta hacia 2026.

En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) son el motor del desarrollo productivo: representan cerca del 99,5 % de los negocios del país y generan alrededor del 40 % del PIB, según cifras de ANIF. No obstante, el panorama actual presenta importantes desafíos para el sector, pues muchas compañías enfrentan limitaciones de financiamiento, un entorno tributario más complejo, bajos niveles de productividad y la necesidad de acelerar su transformación digital para mantenerse competitivas.

En este contexto, las organizaciones deben adaptarse a un entorno cada vez más dinámico, donde el flujo constante de información —sobre economía, cambios de gobierno e innovación tecnológica— puede dispersar su enfoque estratégico y dificultar la toma de decisiones. Por ello, con el propósito de brindar herramientas prácticas para afrontar estos desafíos, Compensar realizará el evento gratuito ‘C Power’, una cumbre orientada a definir la hoja de ruta empresarial hacia 2026, articulando tres pilares esenciales: Conexión, Crecimiento y Capital.

El encuentro, que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre a las 7:30 a.m. en el Auditorio Compensar de la Calle 94, reunirá a más de 200 participantes interesados en fortalecer su competitividad y explorar nuevas oportunidades de crecimiento. La Caja de Compensación lidera esta iniciativa a través de su programa Territorio MiPyme, que ofrece acompañamiento a las organizaciones en la formulación de estrategias orientadas a la productividad y la sostenibilidad.

“Con esta cumbre buscamos que cada asistente construya un plan 360°, donde su visión del mercado se alinee con su equipo y cuente con el respaldo de su capital. Además, para garantizar una experiencia realmente transformadora, el evento contará con un montaje multisensorial que permitirá que los conceptos y estrategias no solo se escuchen, sino que se vivan y se conviertan en un verdadero impulso para la acción”, señaló María Isabel Carrascal, Gerente de Educación, Empleo y Desarrollo Empresarial de Compensar.

La jornada contará con la participación de reconocidos líderes del ecosistema empresarial, quienes brindarán una ruta práctica en torno a los tres pilares que sustentan el éxito de las empresas:

Conexión: Camilo Herrera, fundador de Raddar , liderará la conferencia “¿Por qué cambiamos? Economic Forecast 2026”, en la que presentará una prospectiva sobre cómo los cambios económicos, el nuevo gobierno y los avances tecnológicos influirán en la demanda y en el comportamiento del consumidor en 2026.

, liderará la conferencia “¿Por qué cambiamos? Economic Forecast 2026”, en la que presentará una prospectiva sobre cómo los cambios económicos, el nuevo gobierno y los avances tecnológicos influirán en la demanda y en el comportamiento del consumidor en 2026. Crecimiento: Lina Guio, en representación de 1Mentor , desarrollará la charla “El poder de los datos al servicio del talento humano”, en la que mostrará cómo, a través de una potente herramienta de inteligencia artificial, se puede transformar la gestión del talento y liberar el tiempo del líder para enfocarse en la dirección estratégica.

, desarrollará la charla “El poder de los datos al servicio del talento humano”, en la que mostrará cómo, a través de una potente herramienta de inteligencia artificial, se puede transformar la gestión del talento y liberar el tiempo del líder para enfocarse en la dirección estratégica. Capital: Felipe Llano, cofundador y COO de Sempli, impartirá la conferencia “Capital de trabajo y optimización del flujo de caja”, orientada a proporcionar herramientas financieras prácticas y eficaces para fortalecer la gestión de las Pymes.

Quienes estén interesados en conocer más detalles y participar en el evento pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://emprendimiento.compensar.com/calendario/evento/las-estrategias-que-definiran-a-los-ganadores-de-2026-se-estan-revelando-ahora