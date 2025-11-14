Compensar celebra 47 años de trayectoria con beneficios especiales para sus afiliados

En su aniversario, la Caja destacó los principales logros del año en materia de vivienda, empleo, salud y recreación, reafirmando su solidez con más de 2,8 millones de afiliados.

Como parte de la celebración, Privilegios Compensar ofrecerá descuentos y beneficios exclusivos en alianza con marcas comerciales durante noviembre.

En el marco de su aniversario número 47, el cual se conmemora cada 15 de noviembre, la Caja de Compensación Familiar Compensar presentó los principales hitos de su gestión durante el último año, evidenciando avances significativos en cada uno de sus frentes de acción. Con más de 2,8 millones de afiliados entre trabajadores y beneficiarios, una participación cercana al 42 % en el mercado y un crecimiento del 7 % en los aportes, la entidad reafirma su solidez y su compromiso con la generación de bienestar integral para millones de colombianos.

“En medio de un entorno social y económico lleno de contrastes, en el que persisten desafíos como la desigualdad o la falta de oportunidades, en Compensar seguimos enfocados en construir país desde el bienestar. Son 47 años trabajando para que cada niño, joven, adulto o empresa pueda encontrar aquí un aliado que impulsa sus proyectos de vida y los acompaña en cada etapa. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra razón de ser”, aseguró Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar.

En materia de vivienda, la entidad avanzó en la construcción de 5.400 unidades habitacionales, entregó 470 hogares y adjudicó 5.200 subsidios, permitiendo que miles de familias consoliden su patrimonio. Además, más de 45.600 personas fueron beneficiadas por programas de desarrollo social, habitabilidad y bienestar rural que fortalecen las condiciones de vida en comunidades urbanas y rurales.

En apoyo financiero, Compensar entregó 3,6 millones de cuotas en diferentes modalidades de subsidio por más de $493 mil millones, otorgó 83.379 créditos por $257 mil millones —el 81 % a afiliados de menores ingresos— y benefició a 3.600 estudiantes de la UCompensar con becas de hasta el 75 %, equivalentes a $6.400 millones.

En empleo y productividad, su Agencia de Empleo y Fomento Empresarial vinculó a 52.400 personas al mercado laboral, incluidas 122 en el exterior, mientras que su Plataforma de Bienestar Empresarial acompañó a 1.500 mipymes, fortaleciendo su sostenibilidad, innovación y gestión del talento humano.

En salud, Compensar alcanzó una cobertura de más de 1,7 millones de personas en el Plan de Beneficios y 255.173 afiliados en el Plan Complementario. Además, amplió su modelo con el lanzamiento de su Medicina Prepagada, una nueva alternativa privada que ofrece atención integral y flexible.

Su producto inicial, el Plan Ideal, brinda acceso directo a más de 60 especialidades médicas y odontológicas, atención nacional de urgencias, servicios de telemedicina y orientación médica 24/7, terapias, atención domiciliaria, salud mental, medicina alternativa, bolsa anual de medicamentos por reembolso, y la convalidación de antigüedad de otras medicinas prepagadas o del Plan Complementario Especial de Compensar.

Finalmente, en recreación, cultura y deporte, la entidad registró más de 2 millones de asistentes a sus servicios, destacándose la XXV Olimpiada Fides-Compensar, que reunió a más de 1.000 deportistas con discapacidad y 25.000 espectadores, así como la Carrera Atlética Compensar, que en su cuarta edición congregó a 6.000 corredores de todas las edades.

“Este aniversario nos invita no solo a mirar atrás con orgullo, sino también a mirar hacia adelante con más compromiso que nunca. Cada logro alcanzado refleja el esfuerzo de miles de personas que han hecho posible esta historia, pero nuestro verdadero éxito está en las vidas que hemos acompañado y en los sueños que hemos ayudado a construir. Por eso seguiremos innovando, fortaleciendo alianzas y generando más oportunidades para que cada persona, sin importar su contexto, pueda alcanzar su bienestar”, concluyó Vásquez.

Por otro lado, en el marco del aniversario, Compensar se unió con varios aliados comerciales para ofrecer descuentos, promociones y beneficios exclusivos a sus afiliados mediante Privilegios Compensar, como Cruz Verde, Olímpica, Jumbo, Metro, Natural English, Canadian College, ULA, Locatel, Ortopédicos Futuro, Jamar, la Carrera Corre Mi Tierra y Maloka.

Quienes deseen conocer más detalles y acceder a estos beneficios pueden hacerlo a través de: https://corporativo.compensar.com/descuentos-beneficios/categorias/aniversario