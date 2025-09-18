¡Compartir batería si es posible! Un gesto de conexión y cuidado entre amigos

Con baterías de 6.500 mAh y carga ultra rápida, estos smartphones combinan autonomía y energía permitiendo recargar otros celulares de forma sencilla.

Todos tenemos ese amigo despistado que llega a la reunión con el celular en 5% y, en medio de la noche, desaparece porque nadie logra contactarlo. Ese que termina pidiendo prestado un cargador o buscando desesperadamente un enchufe en plena fiesta.

Es justo ahí cuando un gesto sencillo lo puede cambiar todo, pasarle un poco de batería para que siga conectado con el grupo. Porque compartir energía no es solo un truco tecnológico, también es una forma de decir: “tranqui, yo te cuido”.

vivo entiende que la energía no solo sirve para mantenernos en línea, sino también para acercarnos a quienes más queremos. Por eso algunos modelos como el V50, V50 Lite y el Y39 incorporan la función de carga inversa 1, que permite compartir batería con otros dispositivos de manera sencilla, convirtiendo un gesto tan básico como conectar un cable, en una demostración de solidaridad y conexión.

Activar la función es tan sencillo como conectar el cable entre dos dispositivos: los smartphones de vivo compatibles con esta tecnología como el V50, V50 Lite y Y39 5G actúan como fuente de energía y el otro comienza a cargarse automáticamente.

Esta característica convierte al teléfono en un powerbank integrado, pero con la ventaja de no necesitar accesorios adicionales. En modelos como el V50, la carga inversa también permite transferir energía de forma sencilla a otros smartphones, ofreciendo la misma practicidad de tener una fuente de energía portátil siempre a la mano. En el caso del V50 Lite, la carga inversa entrega hasta 7.5W de potencia, suficiente para recargar de forma estable otros smartphones y accesorios. Por su parte, el Y39 puede transferir un 20% de batería a otro celular en menos de 15 minutos, suficiente para revivir un dispositivo apagado y mantenerlo operativo por varias horas.

Estos dispositivos están diseñados para conservar el 80% de su capacidad después de miles de ciclos de carga, mientras que la protección térmica y el monitoreo inteligente evitan sobrecalentamientos. Incluso durante la carga nocturna, el sistema adapta el ritmo para evitar la sobrecarga, protegiendo al usuario y al dispositivo.

Más capacidad de batería, más poder

En un mundo en el que dependemos del smartphone para trabajar, estudiar y mantenernos conectados, la duración de la batería se ha convertido en uno de los principales factores de decisión de compra. Estos dispositivos no solo ofrecen más autonomía, sino que permiten compartir energía como una extensión natural de la vida digital actual.

El V50 Lite incorpora una batería BlueVolt de 6.500 mAh con la tecnología FlashCharge de 90W, que alcanza el 50% de carga en pocos minutos y el 100% en apenas una hora, lo que significa que basta un descanso para tener el teléfono listo para toda la jornada.

En cuanto a autonomía, este smartphone ofrece hasta 27 horas de video continuo, más de 16 horas de uso mixto y cerca de 10 horas de gaming exigente, además de 17 horas de navegación y redes sociales. Está diseñado para durar hasta cinco años, con más de 1.700 ciclos de carga conservando el 80% de su capacidad original.

En materia del Y39, su batería BlueVolt de 6.500 mAh ofrece energía ultralarga en un diseño estilizado. Su tecnología de ánodo de grafito y apilamiento especial aumenta la densidad de energía para asegurar más potencia en un cuerpo ligero.

Algunos ejemplos de autonomía en condiciones reales incluyen hasta 19 horas de video o un maratón completo de Harry Potter de más de 1.100 minutos, más de 10 horas de gaming en títulos como PUBG, navegación ininterrumpida por más de 13 horas y horas de videollamadas, música y redes sociales sin depender de un cargador portátil.

En otras palabras, estos dispositivos eliminan la ansiedad de la batería baja y se convierten en una herramienta confiable en cualquier escenario.

Más allá de cifras y especificaciones, la filosofía detrás de vivo es simple: la energía que compartimos nos conecta. Con funciones como la carga inversa, los smartphones dejan de ser únicamente herramientas tecnológicas para convertirse en puentes de cuidado, cercanía y vínculo en la vida cotidiana. Porque en la vida, al igual que en la tecnología, lo que compartimos con los demás es lo que realmente nos une.