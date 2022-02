¡Colombia y sus gobiernos morrongos!

*Morrongos[1]!

No nos digamos mentiras, si Colombia tuviera una explotación de la tierra como debería ser, seríamos una economía desarrollada desde cualquier punto de vista, pues desde nuestro suelo, de cualquier departamento del país, se dan todas las frutas, verduras y vegetales que queramos; basta con hacer un ejemplo en una casa con patio o jardín; inténtelo; desde cualquier departamento de Colombia y verá lo hermoso de su cultivo; y eso se da porque vivimos en un país que es rico en su suelo y en su clima.

Nosotros, a diferencia de Estados Unidos o Europa; no contamos con estaciones climatológicas fuertes; lo que nos da una ventaja superior, pues en cualquier momento del año podemos cultivar; pero desafortunadamente no hemos encontrado un gobierno que le eche mano a este tipo de economía; en la cual seríamos una potencia mundial.

Todo este cuento; está dirigido a la siembra, cultivo, y cosecha del cannabis; su flor seca o su materia procesada; del cual seríamos una gran potencia mundial, pero como lo dije anteriormente, no ha habido gobierno que realmente quiera preocuparse por el agro y mucho menos lo han hecho con este producto en especial.

En el mundo, el mercado del cannabis mueve alrededor de $150,000 millones de dólares anuales[2]; pero sumado el ilícito con el regulado por las naciones del mundo, alcanza un valor de $344.000 millones de dólares; de los cuales solo América latina aporta solamente $9.800 millones de dólares. Lo cual es muy bajo considerando las condiciones climatológicas.

En Colombia hay una “regulación” parcial, pues el año pasado, el Gobierno expidió el Decreto 811 de 2021; pero este aún no es lo bastantemente claro para los bancos y para los exportadores; lo cual ha generado en el país múltiples inconvenientes para su producción; y así lo ha expresado la Superintendencia de Industria y Comercio quien ha manifestado que no se entiende por que el Ministerio de Salud determinó 18 meses para que el productor de la flor pueda hacer venta de esta a través de exportaciones o entregarlo a un tercero y segundo quienes tienen cultivo para temas de investigación, también puedan exportar y usar el material para fines científicos[3].

Dice el gobierno que está trabajando en ello, pero a la fecha no ha realizado la expedición de este decreto reglamentario que permita con claridad y sin miedo de ser tachado como narcotraficante la siembra y cosecha de este producto. Si la estigmatización de la sociedad por el consumo es tan alta, no me quiero imaginar a los bancos autorizando créditos para este producto; pues en este país la hipocresía del consumo es tan alta que se escucha en la calle a las personas diciendo; “prefiero verlo borracho que enmarihuanado”, sin saber los beneficios de uno y los problemas del otro; y no por esto quiero decir que la marihuana es lo mejor.

No es entendible que países como Estados Unidos; en muchos estados tengan legalizado la comercialización e incluso el uso de cannabis de manera recreativa[4] y Colombia con mejores suelos para realizarlo no lo ha hecho de manera juiciosa, pensando en el que dirán de los vecinos o que dirá Estados Unidos; pues la mojigatería de los gobiernos es increíble; siempre pensando en el que dirán; o dejándose llevar por la religión conservadora, como si viviéramos en el oscurantismo. Es impresionante como este gobierno y los anteriores no han hecho nada por regular aquellos temas en los cuales el país necesita una regulación clara y progresista, como el tema del aborto y la eutanasia.

Esperemos que el gobierno que venga le de el valor que corresponde al agro colombiano y al cannabis medicinal; generaría para este país unos recursos sobresalientes e inimaginables.

Este gobierno no fue capaz de una regulación seria en este tema ni en muchos otros. Ojalá cuando se regule no sea muy tarde y otros países con grandes producciones como Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia no nos agarren la delantera y nos genere menos recursos de los esperados.

—

Por: Felkin Ramírez Yepes – felkinramirez@gmail.com

Twitter: @FELKINRA

—

[1] Morrongo: Persona que actúa como si fuera buena y santa, pero oculta su verdadera personalidad diabólica. En algunas partes se conocen como «mosca muerta» que es una persona que aparenta una cosa, pero actúa de otra manera distinta. Un sinonimo es solapado

[2] Diario La República 15 de marzo de 2021. “Estas son las economías que más ingresos recibe con el negocio de cannabis medicinal”

[3] W Radio 17 de febrero de 2021. “La SIC advierte falta de claridad en la reglamentación del cannabis medicinal”

[4] El Abogado “Estados que han legalizado la marihuana medicinal”