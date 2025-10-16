Colombia redefine el hogar con menos nacimientos y más mascotas

Colombia atraviesa una transformación silenciosa pero profunda en la estructura de sus hogares.

LAIKA continúa con su plan de expansión hasta llegar a 100 tiendas en Colombia y contratar a más de 1.000 empleados, a medida que se van realizando las aperturas.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, solo entre enero y julio de 2025 se registraron 243.870 nacimientos, una importante disminución respecto a años anteriores. Paralelamente, el 67 % de los hogares colombianos ya cuenta con al menos una mascota, un aumento significativo frente al 48 % reportado en 2020. Esta evolución refleja un cambio cultural: los animales (como perros o gatos) no solo acompañan, sino que se integran como miembros esenciales de la familia.

“Este cambio cultural nos demuestra que el amor por los animales está transformando la manera en que entendemos el hogar. En LAIKA creemos que cada mascota hace más fuerte a una familia, y eso nos motiva a seguir creciendo, generando empleo y apoyando a quienes más lo necesitan. La baja natalidad de los bebés es una realidad, mientras que la de las mascotas crece en niveles importantes, en Colombia se registraron aproximadamente 445.000 niños en 2024, mientras que más de 4 millones de familias conviven al menos una mascota en su casa”, comenta Manuela Sánchez, CEO de LAIKA.

Este fenómeno ha impulsado el crecimiento del mercado de productos y servicios para mascotas, proyectado en más de 6 billones de pesos para 2026, de acuerdo con un estudio de Euromonitor. Pero más allá del consumo, también ha despertado una conciencia colectiva sobre el bienestar animal, donde empresas como LAIKA juegan un rol clave.

Ante este nuevo panorama social, LAIKA no solo crece como empresa, sino como un movimiento que impulsa la tenencia responsable y el amor por los animales a través de programas de ayuda y educación desarrollando iniciativas que refuerzan su propósito: mejorar la vida de los animales en situación de calle y fortalecer el vínculo entre humanos y mascotas.

Por ejemplo:

Santa Marta: Donación más de cuatro toneladas de alimento y apoyo a la Fundación Por Amor a Rocky en jornadas de 540 esterilizaciones para perros y gatos sin hogar y familias de bajos recursos.

Be Happy Fest: Se recolectaron más de 200 kilos de alimento donados a la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan. Además, se realizó un desfile de 130 perros y gatos en adopción, protagonistas del video de Halloween de la marca.

La Guajira: Envío de alimento para cientos de animales en situación de calle y jornadas de bienestar junto a la Fundación Anawa, en una de las zonas más vulnerables del país.

Día de las Huellitas Olvidadas (27 de octubre): a partir del 25 de octubre, nuestras tiendas contarán con altares en honor a las mascotas que partieron, para que las personas puedan llevar la foto de su perrito o gatito y rendirles homenaje. Por cada foto recibida, LAIKA donará alimento para un perro en situación de calle, como una forma de mantener viva la huella de quienes ya no están.

2 de noviembre: realizaremos un gran altar conmemorativo, donde celebraremos la vida de todos esos perros y gatos que dejaron huella en nuestros corazones.

Con estas acciones, LAIKA apoyará a más de 25.000 perros y gatos en estado de vulnerabilidad reafirmando su compromiso de construir un país más empático y consciente con los animales, demostrando que cada compra, adopción o gesto de amor hacia una mascota contribuye a un cambio real. En los próximos meses, la compañía continuará expandiendo su red de aliados, fundaciones y tiendas físicas, para seguir llevando bienestar a más rincones del país.