Colombia es un país peligroso: Índice de Paz Global

Colombia no está en un buen puesto en el ranking de paz global, situado en el puesto número 144 del ranking de paz global, puede considerarse un país peligroso. Ha empeorado su posición, ya que en 2020 estaba en el puesto 140. ha obtenido 2,694 puntos en el Índice de Paz Global (Global Peace Index) que publica el Institute for Economics and Peace, con lo que empeora su puntuación respecto al informe de 2020, en el que obtuvo 2,632 puntos.





Este indicador mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país. Además de la evolución de la puntuación, es fundamental la evolución que tenga el país en el ranking que lo compara con el resto de los países.

