Colombia, el país que le falló al agro

Colombia ha sido por muchos años un país productor de alimentos, en una época se llegó a insinuar por las calles de nuestras ciudades, que teníamos la capacidad para alimentar al mundo completo, debido a nuestra fortaleza por los pisos térmicos variables y nuestro clima, pues no nos digamos mentiras en Colombia podemos cultivar todo tipo de alimento, además, contamos con la experiencia de nuestros campesinos, pero sobre todo de nuestros antepasados, nuestros indígenas, quienes han cultivado toda su vida y no la han heredado.

El problema de nuestro agro se ha venido al piso por la falta de visión de los gobernantes, quienes han preferido basar la economía en los hidrocarburos, – no voy a decir que es malo- pero no somos petroleros, tenemos algo de petróleo para poder exportar, pero no tenemos refinerías, entonces explotar el petróleo no sirve para nada si lo vamos a vender barato para que los productos hechos a base de este y la gasolina nos la vendan 100 veces mas costosa, pero eso será tema para otra columna.

Los gobiernos de los últimos 30 años se han dedicado a dejar al garete como se diría en al argot popular al agro, es decir, no le han prestado la atención debida y la que estamos necesitando hoy; pues la comida en todas sus presentaciones ha llegado a precios altos por múltiples causas, llámese desplazamiento, inflación, pero sobre todo la falta de demanda por el exceso de oferta alimentaria, y es que no es que no tengamos comida, es que tenemos mucha, proveniente de otros países, en especial de Estados Unidos, pues por allá en el año 2006, el gobierno de turno, negociaba el TLC con dicho país, y solo hasta el 2007, con la expedición de la Ley 1.166 “Por medio de la cual se aprueba el “PROTOCOLO MODIFICATORIO AL ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS”, firmado Washington, Distrito de Columbia, el 28 de junio de 2007, y la CARTA adjunta de la misma ficha” entró en vigor el famoso TLC.

El ideal en un principio, era poder competir con los alimentos provenientes del extranjero con apoyos directos, apoyos sanitarios, una línea de crédito blanda y una línea de crédito con tasas preferenciales a través del programa Agro Ingreso Seguro, ¿lo recuerdan? Si, el mismo que presuntamente termino siendo un fiasco.

—

Fuente: https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/acuerdo-de-promocion-comercial-estados-unidos/1-antecedentes/el-tlc-y-el-campo-en-colombia/el-tlc-y-el-campo-en-colombia.pdf.aspx#:~:text=Un%20TLC%20nos%20genera%20condiciones,oportunidades%20para%20el%20sector%20agropecuario.

—

Tan fatal ha sido este tratado que el año pasado hubo un agarraron entre arroceros y gobierno[1], pues este último promete y promete, y nada que arranca a cumplir, y no ha sido solamente este, todos, absolutamente todos han dejado al campo colombiano olvidado.

Pero no solamente es ese el inconveniente del agro en Colombia, también se debe a que como hemos olvidado la base de la producción alimenticia, los fertilizantes, no tenemos porque no producimos, entonces, nos toca comprar para poder mantener los cultivos, sin fertilizantes no podemos hacer que los alimentos crezcan, entonces, como no tenemos, toca comprarlos; ¿y saben que? Están muy costosos, ¡en todo el mundo!, países como Brasil, Colombia, EE.UU, están preocupados por el valor tan alto de estos bienes [2], lo cual ha llevado al cierre de fincas y el aumento en el valor final del producto cosechado; pero lo más grave, saliendo de lo triste, es que importamos el 42% de los fertilizantes que producen países como Ucrania y Rusia, los cuales están agarrados en este momento.

En Conclusión, el panorama alimenticio en el mundo y en especial Colombia va estar muy preocupante en los próximos años, sobre todo si no contamos con un próximo presidente o gobierno que le interese el agro de nuestro país, si no contamos con Alcaldes y Gobernadores a la altura del agro del país, y de nuestros campesinos que por nosotros los citadinos, pues estos, han tenido que padecer las desgracias de nuestra República, violencia, y olvido por décadas.

—

Por: Felkin Ramírez Yepes – felkinramirez@gmail.com

Twitter: @FELKINRA

—

Fuentes: https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/acuerdo-de-promocion-comercial-estados-unidos/1-antecedentes/el-tlc-y-el-campo-en-colombia/el-tlc-y-el-campo-en-colombia.pdf.aspx#:~:text=Un%20TLC%20nos%20genera%20condiciones,oportunidades%20para%20el%20sector%20agropecuario.

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/arroceros-lio-entre-productores-cerealeros-y-gobierno-por-importaciones-del-grano-563672

https://www.larepublica.co/globoeconomia/precios-de-los-fertilizantes-elevan-los-costos-de-los-alimentos-en-los-paises-en-desarrollo-3290490

—

[1] https://www.eltiempo.com/economia/sectores/arroceros-lio-entre-productores-cerealeros-y-gobierno-por-importaciones-del-grano-563672

[2] https://www.larepublica.co/globoeconomia/precios-de-los-fertilizantes-elevan-los-costos-de-los-alimentos-en-los-paises-en-desarrollo-3290490