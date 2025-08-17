Clúster de Café del Huila gana premio nacional en el X Congreso de Iniciativas Clúster

El Clúster de Café del Huila se coronó ganador en la categoría Sofisticación y Valor Agregado del X Congreso Nacional de Iniciativas Clúster, consolidando al departamento como referente nacional en innovación, competitividad y articulación empresarial en la caficultura.

En esta edición, el evento reunió a la comunidad clúster del país con aliados estratégicos, expertos nacionales en inteligencia artificial, transformación digital y líderes del ecosistema empresarial, con el propósito de impulsar la productividad, el crecimiento empresarial y el trabajo colaborativo.

De 169 iniciativas, solo seis llegaron a la fase final, y el Huila se destacó al obtener el máximo reconocimiento en su categoría. Este logro representa un hito para un territorio que es el primer productor y exportador de café del país, y que, a través de este proyecto, vincula a 192 familias cafeteras comprometidas con la transformación y sofisticación de la cadena productiva.

El reconocimiento fue recibido por Lina Marcela Carrera, presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila, quien presentó el pitch ganador.

“Este premio es un reconocimiento a la confianza, la perseverancia y la capacidad de innovación de nuestras familias cafeteras. Representa al Huila que transforma su territorio desde la calidad, el valor agregado y la articulación empresarial. Lo recibimos con orgullo en nombre de un departamento que produce café de talla mundial y que sigue abriendo camino hacia mercados más sofisticados”, expresó Carrera.

Un trabajo con raíces profundas

El Clúster de Café del Huila tiene una historia de construcción colectiva que inició en 2019, bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio del Huila, a través de la metodología de Rutas Competitivas con la participación de actores clave de toda la cadena de valor (producción, comercialización, transformación y exportación) y con el respaldo de entidades como la Gobernación del Huila, el Comité Departamental de Cafeteros, SENA Regional Huila, Universidad Surcolombiana, Universidad Corhuila, Uniminuto, CAM, ICA, ProColombia, la Agencia de Desarrollo Rural, entre otros.

Esta iniciativa fue concebida como una apuesta productiva estratégica para la región desde 2005 en la Agenda Interna – Plan Regional de Competitividad del Huila y ratificada en su actualización de 2015. Ese mismo año 2019, tras su construcción, la iniciativa quedó registrada oficialmente ante la Red Clúster Colombia.

Desde entonces, la Cámara de Comercio del Huila ha liderado acciones permanentes para fortalecer el clúster, incluyendo la formulación y ejecución de proyectos, procesos de formación, asesorías personalizadas, jornadas de alistamiento, participación en ferias y ruedas de negocios, contribuyendo al crecimiento y sofisticación de este importante renglón productivo.

Un escenario de articulación nacional

El X Congreso Nacional de Iniciativas Clúster es organizado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Confecámaras, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, la Alcaldía de Manizales y varias cámaras de comercio del país.

Este espacio se ha convertido en un punto de encuentro clave para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de cadenas de valor y la generación de proyectos de alto impacto para las regiones.

Con este galardón, el Clúster de Café del Huila ratifica su liderazgo y envía un mensaje claro: la caficultura huilense no solo produce, sino que innova, se articula y se proyecta como un motor de desarrollo económico y social para Colombia.