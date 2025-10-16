Clínica Medilaser presentó en Bogotá su Centro de Investigación

En un encuentro de alto nivel con representantes de la industria farmacéutica y organizaciones de investigación, Medilaser oficializó la apertura de su Centro de Investigación Clínica, con el propósito de impulsar nuevos desarrollos científicos y promover la innovación médica en Colombia.

Con una visión de innovación en salud, Clínica Medilaser presentó oficialmente su Centro de Investigación Clínica, en un encuentro estratégico que reunió a representantes de la industria farmacéutica, organizaciones de investigación por contrato (CRO), aliados institucionales y directivos del sector salud, con el propósito de fortalecer la cooperación científica y promover el desarrollo conjunto de nuevos proyectos en el país.

El evento, realizado en el Hotel Bogotá Plaza, fue presidido por el doctor Juan Pablo López Rebellón, Director Nacional de Educación Médica e Investigación, y contó con la participación de la doctora Natalia Vásquez, gerente de Avanzar, quien ha sido clave en la articulación de alianzas estratégicas para el impulso de la investigación clínica en Colombia.

Durante la jornada, las directivas de la institución destacaron el camino recorrido por Medilaser, que nació hace más de 25 años en el sur del país fruto del trabajo, la visión y el compromiso familiar, y que hoy se consolida como una red de instituciones de cuarto nivel de complejidad médica, con presencia en cuatro departamentos de Colombia y un clúster de salud que integra más de quince empresas dedicadas a la atención integral del paciente, el transporte asistencial, la desinfección, el mantenimiento y la alimentación hospitalaria.

Líderes en el sur del país

“Lo que inició como un sueño, hoy es una red que transforma vidas con ciencia, tecnología y humanización. Nuestro Centro de Investigación reafirma el compromiso de Clínica Medilaser con la generación de conocimiento, la excelencia médica y la innovación en salud”, señaló la doctora Anyi Lorena Osso Losada, Vicepresidente de Talento Humano.

Clínica Medilaser es actualmente la única institución del sur del país certificada por el INVIMA en Buenas Prácticas Clínicas (BPC), un reconocimiento que respalda su excelencia en los procesos de investigación y la posiciona como referente nacional en calidad y rigor científico.

Con esta presentación oficial, la organización consolida su apuesta por la investigación aplicada, el desarrollo de nuevas terapias, la formación médica continua y la cooperación científica, reafirmando su compromiso con el avance del conocimiento y la transformación de la salud en Colombia.