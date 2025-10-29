“Chirileña”: el libro sobre el que nos cuenta su propio autor: Brayan Alberto Liscano Téllez

Con su interés particular por la cultura, con su amor por lo propio y lo tradicional, con su entrega a cada propósito que se impone y sobre todo su empeño por permitir que la huilensidad y sus costumbres queden arraigadas en las actuales y futuras generaciones.

El licenciado en Artes Escénicas con énfasis en Teatro de la Universidad de Caldas, especialista en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia, Magister en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y Doctorando en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador (Venezuela) y actualmente docente de artes, investigador cultural, escritor y artista huilense, Brayan Alberto Liscano Téllez, presenta su más reciente y segunda publicación titulada “Chirileña” y en entrevista para TSM noticias a través de la virtualidad, nos cuenta sobre el origen de la publicación.

Brayan Alberto, es también autor del libro Municipio de La Plata, cuna del folclor huilense (2023), obra en la que recopila las historias de sabedores y exponentes del festival sampedrino de La Plata, abordando sus orígenes, evolución y el papel de los distintos sectores culturales que lo nutren.

Su trayectoria y proyectos culturales giran en torno al fortalecimiento de la identidad cultural y a la promoción del reconocimiento del Festival Folclórico y Sampedrino del municipio de La Plata como Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento del Huila (Resolución 0238 de 2019).

En palabras del autor, este interesante libro: Chirileña, pervivencia del folclor musical de La Plata – Huila, es el resultado del proyecto cultural Ruta de la Rajaleña, liderado por la Corporación Artística y Cultural Yalcones de Colombia, con el apoyo de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia, en el marco de la Beca para el Fortalecimiento y Salvaguardia de las Prácticas y Saberes del Patrimonio Cultural Inmaterial, categoría 4 de la Convocatoria de Estímulos Nacionales 2025.

¿De dónde surgió la idea del proyecto de investigación cultural y patrimonial en el marco del Festival de La Plata?

El libro busca reconocer los aportes del sector musical tradicional de La Plata al festival local, destacando la creatividad de sus habitantes en la elaboración de instrumentos tradicionales a base de totumo y calabazo. Además, resalta la riqueza cultural del municipio como punto de encuentro entre diversas influencias, especialmente las provenientes del oriente caucano que han dado forma a una identidad musical única.

¿En qué se inspiró para escribir su segundo libro, denominado CHIRILEÑA y que exactamente significa el título?

Durante el proceso investigativo surgió el concepto de “Chirileña”, término que combina dos elementos fundamentales del patrimonio musical plateño: la chirimía, tradición heredada de los caucanos, y la rajaleña, expresión lírica y picaresca propia del Huila. La Chirileña representa, la unión de estilos, saberes y sentires que durante más de seis décadas han consolidado una tradición musical viva y profundamente arraigada en el occidente huilense.

El proyecto permitió identificar dos formatos musicales que, fusionados, dan origen a la Chirileña: la chirimía y la rajaleña. Este hallazgo consolida una denominación que otorga identidad al quehacer musical del municipio y a su evolución histórica de más de 68 años.

Chirileña es parte del proyecto Ruta de la Rajaleña, ¿a quiénes beneficia y quiénes apoyaron la propuesta?

Tuvo como población beneficiaria a niños, niñas y adolescentes del municipio, quienes participaron en talleres de construcción de instrumentos tradicionales y reflexionaron sobre la identidad huilense. Paralelamente, se trabajó con artesanos locales que compartieron sus conocimientos sobre el festival y la elaboración de instrumentos; saberes que fueron sistematizados en el libro y en un producto audiovisual realizado en articulación con el canal local TV3, difundido en redes sociales y plataformas digitales para fortalecer el acceso comunitario a este legado.

La investigación evidenció la necesidad urgente de fortalecer la organización del sector musical tradicional de La Plata. Si bien muchas de sus agrupaciones están integradas por personas de diversos oficios y profesiones, su aporte ha sido esencial para la cohesión social y el sostenimiento del festival. No obstante, se propone consolidar procesos formativos en música y gestión cultural que permitan garantizar la continuidad y el fortalecimiento de esta tradición.

¿Cuándo y dónde será la presentación del libro?

La presentación oficial del libro Chirileña se realizará el 1 de noviembre del presente año, a las 7:00 p.m. en el sitio denominado Fiestas y Buffettes Bertha Lucia, ubicado en la Carrera 5 No. 6-41 de La Plata-Huila, con una peña cultural y socialización de los resultados del proyecto.

El evento es de carácter abierto y todos son invitados especiales. Contará con la entrega de ejemplares del libro a los asistentes, particularmente a los protagonistas del sector cultural del municipio.

¿Qué personajes sobresalientes que hayan generado interés por el sector musical dentro del festival y que sean significativos para la cultura musical plateña, puede resaltar?

Sobresalen los miembros de la reconocida Banda de los Borrachos, agrupación pionera liderada por Carlos Julio Ibatá, quien desde los inicios del festival promovió la paz y el encuentro social a través del folclor en tiempos de violencia bipartidista. También resalto la figura de Augusto José Cuéllar, cuya maestría con la flauta traversa ayudó a definir la identidad sonora característica del occidente huilense.

Importante es hablar sobre la elaboración de los instrumentos musicales, ¿en qué radica la relevancia de la elaboración y cuál cree usted es el instrumento más importante en este momento?

Entre los instrumentos más emblemáticos destaco la tuba de totumos y calabazos y la flauta traversa; ambos esenciales en la historia musical del municipio y del festival sampedrino. Igualmente, por resaltar, la trayectoria de la emblemática Banda de los Borrachos y su legado a las demás agrupaciones folclóricas.

Durante los talleres de elaboración de instrumentos, artesanos, sabedores y niños exploraron sus raíces e identificaron los significados profundos detrás de cada creación. La sistematización de estos saberes constituye uno de los mayores logros del proyecto, al rescatar conocimientos en riesgo de desaparición y garantizar su transmisión a las futuras generaciones.

Aparte del ministerio de Cultura, por ser la entidad que apoya el proyecto a través del plan especial de salvaguardia, ¿ha recibido colaboración por parte de la Administración Municipal, que en ultimas debe ser la más interesada en promocionar y fomentar el rescate de la cultura y tradiciones plateñas?

Este proyecto contó con el valioso apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Corporación Artística y Cultural Yalcones de Colombia, la Alcaldía Municipal de La Plata, el Canal TV3, las escuelas de formación artística y, por supuesto, la generosidad de los artesanos y sabedores tradicionales.

¿Cuál es el objetivo principal del libro y a qué población objeto está dirigido?

El principal propósito del libro Chirileña es dejar un archivo documental e histórico sobre el sector musical tradicional y el festival de La Plata y que sirva como y material de estudio para futuras investigaciones. Es la primera obra que aborda de manera sistemática el lenguaje musical del municipio, visibilizando el trabajo de los músicos, artesanos, folcloristas y agrupaciones que han sostenido durante décadas la identidad y el patrimonio cultural de La Plata.

De tal forma, se busca con esta publicación, fortalecer la declaratoria patrimonial del festival, enriquecer la Cátedra de la Huilensidad en las instituciones educativas, y seguir posicionando al municipio de La Plata como cuna del folclor huilense y verdadero paraíso cultural del occidente del Huila.

Por: Milton René Losada Gutiérrez – TSM Noticias