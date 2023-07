Cero fallecidos en las fiestas de San Pedro en Neiva

16 heridos en accidentes viales, fueron los que se registraron durante la temporada sampedrina, con cero personas fallecidas.

La Secretaria de Movilidad, Luisa Fernanda Robles Rodríguez, dió un balance favorable frente a el comportamiento de los ciudadanos en las fiestas de San Pedro, en dónde se registraron 16 siniestros viales con heridos, y ningún fallecido.

En mencionadas festividades, se dispuso de todo el cuerpo de agentes de tránsito para que no solamente hicieran apoyo con los cierres viales y las afectaciones del recorrido de los desfiles que se generaron en algunos puntos de la ciudad, sino que también se intensificaron los operativos nocturnos, evitando que las personas conduzcan sus vehículos bajo los efectos del alcohol.

«Posterior a las fiestas de San Pedro, podemos entregar un balance que para nosotros resulta positivo debido a que no se presentaron fallecimientos por accidentes de tránsito. Se tuvo conocimiento de un reporte total de 16 heridos en siniestros viales, una cifra que no deja de ser preocupante, por toda la labor que se ha venido realizando previo a la temporada sampedrina. Tuvimos personas y turistas de todas partes, y eso es un reconocimiento a esa labor que con nuestro grupo de Agentes de Tránsito, que se puso a disposición de la ciudadanía para que pudiéramos prestar un buen servicio y que los resultados de hoy es que como lo menciono en dentro de las cifras que no dejan de ser preocupantes, aun así el balance es positivo, ya que no hubo personas fallecidas durante esta temporada de San Pedro.»

Además, el equipo del área de sensibilización, estuvo presente en diferentes puntos críticos de la ciudad, y también en los desfiles con pedagogía y Cultura, con el fin de que los propios y visitantes puedan comprender, cuál es la importancia de generar un aporte a la movilidad del municipio, respetando las normas de tránsito.