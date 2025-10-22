Centro y sur del Huila vibraron con los Encuentros Departamentales de Cultura

Más de 650 artistas participaron del XII Encuentro Departamental de Cultura que viene realizando la Secretaría de Cultura del Huila en todo el territorio. Las subregiones centro y sur del departamento se congregaron en dos municipios insigne de la manifestación cultural. Esta semana el turno es para las subregiones occidente, norte y Neiva.

Gran alegría y mucho talento caracterizaron las jornadas del encuentro departamental de cultura que se desarrolló en el municipio de Timaná (para la subregión sur del Huila) y en Altamira (para el centro), en el marco de la versión 2025 de este certamen que se lleva a cabo cada dos años, y que el último que se realizó, se llevó a cabo de manera virtual.

En esta ocasión, la visita a los municipios anfitriones por parte del equipo de la Secretaría de Cultura del gobierno Huila Grande causó mucho aprecio por los habitantes del centro y sur del departamento quienes expusieron sus mejores artistas en las modalidades de artes plásticas, visuales y audiovisuales, artesanías, danza, gastronomía, literatura, música y teatro.

“Fue una gran fiesta cultural. Luego de la etapa de inscripción, logramos que nuestros artistas participaran en todas estas manifestaciones que tanto identifican la huilensidad y que permiten fortalecer ese sentido de pertenencia por nuestro territorio”, expresó María Liliana Quimbaya Bahamón, secretaria de cultura.

“Esta semana visitaremos Paicol, Campoalegre y Neiva, donde seguiremos avanzando en esta fase clasificatoria en la que nuestros jurados en cada una de las áreas de esta convocatoria, escogerán en estas subregiones las mejores expresiones durante todas las presentaciones”, complementó.

Entre tanto los alcaldes anfitriones, también expresaron su gratitud para con el gobierno departamental que orienta Rodrigo Villalba Mosquera, al tener en cuenta sus territorios para ser sedes de estos encuentros que enaltecen los valores culturales de sus artistas.

“Excelente que nuestra cultura se manifieste en el centro del Huila. La cultura muestra lo que somos como huilenses y con estos encuentros, reafianzamos la tarea con todas las expresiones y oficios culturales de nuestras comunidades. Este mismo día del encuentro en nuestro municipio, coincidió con la celebración de los 170 años de fundación de Altamira”, señaló el alcalde de esa localidad, Yecid Rodríguez Tovar.

“Timaná es el municipio más antiguo del Huila y estamos cerca de cumplir 487 años el próximo 18 de diciembre. A buena hora el gobernador pone los ojos sobre nuestro municipio para realizar este encuentro cultural de la subregión sur. Tenemos muchas manifestaciones artísticas que pudieron expresarse al público y mostrar la grandeza de su gente”, declaró por su parte el burgomaestre de Timaná, Edwin Andrés Cárdenas Gasca.

Los artistas y sus expresiones

Para la subregión sur del Huila, la ronda clasificatoria del XII Encuentro Departamental de Cultura llevado a cabo en Timaná, participaron 427 artistas de los municipios de Oporapa, Acevedo, Isnos, San Agustín, Gigante, Pitalito y Timaná.

Entre tanto par la subregión centro del certamen, llevado a cabo en el municipio de Altamira, brillaron 251 artistas provenientes de Gigante, El Pital, El Agrado, Garzón, Tarqui, Guadalupe y Altamira.

Un total de 678 artistas huilenses, entre grupos y participación individual, concentraron la atención del público en estas dos subregiones del Huila. En Timaná el encuentro se desarrolló en tres sitios simultáneos: Centro de Integración Ciudadana, la alcaldía municipal y la hostería La Gaitana. Mientras que, en Altamira, fue en el parque principal y en la institución educativa Divino Salvador.

Grupos de danzas como Guadinas del Sol, Tradiciones de mi Tierra y Agrupación Folclórica Quinchana de los municipios de Oporapa, Pitalito y Timaná respectivamente, pusieron a cantar y bailar a las comunidades presentes. Así mismo, grupos musicales como la Banda Municipal de Isnos, el Grupo Latinoamericano de San Agustín, despertaron esa huilensidad en los asistentes.

Una deliciosa gastronomía típica de la región, como bizcochos, chorizos, café, vino, parrilladas, chocolate, cacao en distintas presentaciones, dulcería, panadería, cocina tradicional y regional, despertó el paladar de los presentes. Artesanías como sombreros, confecciones, bisutería, canastos típicos, cerámica, textil, madera, lograron además de exponerse al público, importantes ventas al igual que el área gastronómica.

Grupos de teatro de calle y zancos, lograron con sus presentaciones agradar a los huilenses y visitantes que fueron espectadores de estos encuentros. La pintura, escultura y el arte visual como la fotografía y los videos, que retrataron temas alusivos a los actores de los pueblos, la naturaleza, y las costumbres, recordaron por qué el Huila tiene tanta memoria colectiva que se resiste con el paso del tiempo y que todos los días le comunica mensajes al mundo.

La literatura expuso obras del género de novela, cuentos ilustrados infantiles, compilaciones, autoayuda, poemas, relatos, que narran diversas historias alusivas a distintos temas que pusieron a volar la imaginación de los interesados en este arte escrito.

Próximos encuentros

El XII Encuentro Departamental de Cultura continuará su recorrido y las próximas visitas serán el 23 de octubre en el municipio de Paicol en el Centro de Integración Ciudadana, congregando a los municipios del occidente del Huila.

Así mismo para la subregión norte, el encuentro será el 24 de octubre en Campoalegre, y un capítulo especial para Neiva, que será el 25 del mismo mes en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera.